Circulaţia pe Transalpina a fost închisă din nou din cauza ninsorilor

De Magda Dragu
Circulația rutieră este oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), începând de joi, 02 octombrie, ora 09.00, a transmis Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române

Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice. Pe porţiunea de drum amintită au fost ninsori abundente, iar viscolul a format şi gheaţă.

Reamintim că autorităţile au închis şi marţi tronsonul Rânca – Obârşia Lotrului de pe Transalpina din cauza gheţii formate pe şosea. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a decis închiderea tronsonului până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00.

În intervalul 3 octombrie, ora 06:00 – 4 octombrie, ora 12:00, mai multe cursuri de apă din Oltenia și sudul țării se vor afla sub avertizare hidrologică de cod portocaliu, cu risc de viituri majore și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

