Craiova îl celebrează pe Brâncuși: 9 evenimente între 18–22 februarie și tururi ghidate gratuite la Cabinetul „Constantin Brâncuși”

Consiliul Județean Dolj și instituțiile culturale subordonate marchează „Ziua Brâncuși” într-un context aniversar special: 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Programul dedicat „Anului Cultural Constantin Brâncuși” reunește expoziții, evenimente pentru copii, momente coregrafice și spectacole muzicale, culminând cu manifestările din 19 februarie.

În mesajul său, președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, subliniază că Brâncuși rămâne „un reper universal” și că investiția în cultură înseamnă investiție în comunitate.

Tururi gratuite la Cabinetul „Constantin Brâncuși” – 19 februarie

Publicul se poate bucura și de vizite cu ghidaj gratuit la Cabinetul „Constantin Brâncuși” de la Muzeul de Artă Craiova (pentru grupuri), în intervalele:

10:30 – 11:30

12:00 – 13:00

14:30 – 15:30

16:00 – 17:00

Programul evenimentelor 18-22 februarie

Miercuri, 18 februarie

17:00 | Centrul „Constantin Brâncuși” – Vernisaj: „Paleolog – Brâncuși. Un alfabetar necesar”

(cărți, documente, manuscrise, fotografii și piese originale din perioada Școlii de Arte și Meserii)

(expoziție de fotografie cu 34 de artiști din țară și diaspora)

Joi, 19 februarie

11:00 | Muzeul Olteniei – Istorie-Arheologie – Vernisaj: „Contemporanii lui Brâncuși”

(sculptori ai generației formate la Școala de Arte și Meserii)

(reinterpretări coregrafice inspirate de Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, Coloana Infinitului)

(peste 80 de lucrări, 66 de artiști din România, R. Moldova, Bulgaria, Spania, Gabon)

(primă audiție absolută a suitei compuse de Dejan Ilijic; dirijor Eduard Dabrowski; recital și momente de teatru)

Vineri, 20 februarie

12:00 | Muzeul Cărții și Exilului Românesc – Vernisaj: „Brâncuși în colecțiile Muzeului…”

(volume, corespondență, artă plastică, fotografii; inclusiv o scrisoare din 1976 a sculptorului Constantin Antonovici)

Duminică, 22 februarie

18:00 | Muzeul Cărții și Exilului Românesc – Vernisaj: „Brâncuși ne privește pe toți”

(expoziție itinerantă cu traseu cronologic al vieții și operei: Hobița–Craiova–București–Paris)

De ce merită să ajungi

Programul pune Brâncuși în dialog cu prezentul: de la document și arhivă la fotografie, artă vizuală, dans și muzică simfonică. E genul de săptămână culturală în care Craiova respiră, la propriu, prin forme diferite de artă – pentru copii, adulți, pasionați și curioși.

