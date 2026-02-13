Jandarmii din Craiova, alături de elevi pentru siguranță și prevenire

Efectivele unității de jandarmerie din Craiova au desfășurat o serie de acțiuni educative și preventive în rândul elevilor, vizând creșterea gradului de siguranță și informarea despre rolul Jandarmeriei în societate.

Acțiunile au avut loc la:

Colegiul Național „Henri Coandă”,

Liceul Teoretic „Charles Laugier”,

Școala Româno-Britanică Craiova.

Elevii, atât din învățământul primar, cât și liceeni, au participat la întâlniri interactive pe teme precum:

„Școala ta, în siguranță”

„Adolescența fără delincvență”

„Fii conștient, nu dependent”

Temele abordate

Bullying și cyberbullying: formele de manifestare și consecințele emoționale, sociale și școlare; importanța raportării și comunicării cu părinții și cadrele didactice.

Consum de substanțe interzise și alcool: efecte asupra sănătății fizice și psihice, impact asupra rezultatelor școlare și consecințele legale.

Siguranța personală: recomandări pentru deplasări individuale, utilizarea mijloacelor de transport și participarea la activități în afara școlii.

Reguli la evenimente publice: comportament responsabil și respectarea normelor legale la competiții sportive, concerte sau alte evenimente cu public numeros.

Elevii au participat activ, au adresat întrebări, iar dialogul deschis a creat un cadru educativ și interactiv, apreciat de toți participanții.

Prin aceste activități, Jandarmeria Craiova își reafirmă rolul de partener al comunității, sprijinind cetățenii prin aplicarea legii și asigurarea ordinii publice.

