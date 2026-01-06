Craiova: Șofer prins circulând cu 105 km/h pe Calea Severinului

Un bărbat din județul Dolj a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului, în municipiul Craiova, cu viteza de 105 km/h, potrivit IPJ Dolj.

Cel în cauză a fost sancționat contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

