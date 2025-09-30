Se restricționează circulația pe strada Calea Unirii până pe 4 ianuarie 2026

Primăria Craiova a anunţat restricții de circulație pe str. Calea Unirii în vederea desfășurării lucrărilor de amplasare a echipamentelor pentru organizarea Târgului de Crăciun Craiova 2025.

Astfel, în perioada 01.10.2025, ora 24:00 – 4.01.2026, ora 24.00, se restricționează circulația rutieră pe strada Calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihai Viteazul și intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza.

Accesul în zona restricţionată va fi permis autovehiculelor cu regim de circulație prioritară.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

Conducătorii auto trebuie să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

