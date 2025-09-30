(VIDEO) Tragedie în Indonezia: o școală s-a prăbușit peste elevi. Trei morți și zeci de persoane prinse sub dărâmături

Dezastru cu bilanț tragic în Indonezia. O clădire de internat islamic din orașul Sidoarjo, provincia Java de Est, s-a prăbușit luni seara peste elevi și muncitori.

Potrivit autorităților, trei persoane au murit și 99 au fost spitalizate, unele cu răni grave. Numărul victimelor ar putea crește, întrucât cel puțin 38 de persoane – majoritatea băieți cu vârste între 12 și 17 ani – sunt încă prinse sub dărâmături.

Clădirea, parte a internatului islamic Al Khoziny, s-a prăbușit în timpul rugăciunilor. Fetele, care se aflau într-o altă parte a clădirii, au reușit să scape.

Cauza prăbușirii

Agenția pentru atenuarea dezastrelor a declarat că structura de două etaje avea o fundație instabilă, incapabilă să susțină greutatea a încă două etaje adăugate ulterior. Conducerea școlii nu obținuse autorizațiile necesare pentru extinderea clădirii, potrivit autorităților locale.

Operațiuni de salvare dificile

Echipele de salvatori au lucrat toată noaptea, dar operațiunile au fost suspendate temporar marți, din cauza riscului de noi prăbușiri. Construcția s-a transformat într-o structură „tip clătită”, cu straturi de beton suprapuse și goluri înguste în care ar putea fi prinși supraviețuitori.

Mohammad Syafeii, șeful agenției de căutare și salvare Basarnas, a declarat că salvatorii se pregătesc pentru o „operațiune specializată”, cu echipe și echipamente aduse din întreaga regiune. Totuși, folosirea macaralelor și excavatoarelor este riscantă, întrucât mutarea plăcilor de beton ar putea periclita viețile celor rămași în viață.

Mărturii cutremurătoare

Rosida , mama unui elev dispărut, a spus că așteaptă vești de luni seara: „Am vorbit ultima dată cu el cu o zi înainte de incident și totul părea normal”.

, mama unui elev dispărut, a spus că așteaptă vești de luni seara: „Am vorbit ultima dată cu el cu o zi înainte de incident și totul părea normal”. Muhammad Rijalul Qoib , elev de 13 ani, a povestit că a fugit imediat după ce a auzit sunetul pietrelor prăbușindu-se: „Devenise din ce în ce mai tare… Am fost lovit de resturi, dar am reușit să scap”.

, elev de 13 ani, a povestit că a fugit imediat după ce a auzit sunetul pietrelor prăbușindu-se: „Devenise din ce în ce mai tare… Am fost lovit de resturi, dar am reușit să scap”. Un alt elev, Sofa, a declarat că a văzut colegi cu „multe răni” și „oase rupte”.

Îngrijitorul școlii, KH Abdus Salam Mujib, și-a cerut scuze familiilor, spunând că incidentul ține de „voința lui Dumnezeu”.

Context

Internatul islamic Al Khoziny este un pesantren – tip de școală tradițională aflată sub autoritatea Ministerului Afacerilor Religioase. Multe astfel de instituții funcționează informal, cu supraveghere redusă.

Indonezia se confruntă frecvent cu tragedii de acest tip. Sectorul construcțiilor are un istoric slab în materie de siguranță, Organizația Internațională a Muncii clasificându-l printre cele mai nesigure din lume. La începutul lunii septembrie, o altă prăbușire de clădire în Java de Vest a ucis patru persoane și a rănit zeci, potrivit BBC.

