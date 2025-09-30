Șapte focare de hepatită A în Dolj: aproape 150 de cazuri și 300 de contacți

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj a anunțat depistarea a șapte focare de hepatită virală acută de tip A în județ, cu aproximativ 150 de cazuri confirmate și circa 300 de contacți.

Localitățile afectate:

Amărăştii de Sus: 15 cazuri, 45 contacți (ultimul caz – 15 septembrie)

Coţofenii din Faţă: 17 cazuri (16 confirmate), 78 contacți (ultimul caz – 5 septembrie)

Coşoveni: 9 cazuri confirmate, 60 contacți (ultimul caz – 18 august)

Ghizdăveşti: 6 cazuri, 15 contacți (ultimul caz – 8 august)

Craiova, str. Râului: 55 cazuri, 135 contacți (ultimul caz – 9 septembrie)

Ocolna: 27 cazuri, 43 contacți (ultimul caz – 10 septembrie)

Craiova, focar familial: 2 cazuri, 8 contacți

Ce este hepatita A

Hepatita A este o infecție hepatică cauzată de virusul hepatitei A (VHA). Virusul este extrem de contagios și se răspândește ușor prin alimente contaminate, apă sau contact apropiat cu o persoană infectată. Simptomele includ oboseală, greață și îngălbenirea pielii și a ochilor (icter).

Pentru majoritatea persoanelor, boala este autolimitativă și se vindecă în circa două luni, fără a lăsa leziuni hepatice. Totuși, în cazul adulților în vârstă sau al celor vulnerabili, hepatita A poate provoca afectare hepatică severă și chiar deces. Vaccinarea rămâne cel mai sigur mijloc de protecție, recomandată atât copiilor, cât și persoanelor cu risc crescut de infecție.

Măsuri luate de DSP Dolj

DSP Dolj a dispus:

anchete epidemiologice,

îndrumarea cazurilor suspecte către Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „V. Babeș” Craiova;

Dezinfectare în focare, prin distribuirea a 1.600 tablete de cloramină;

Vaccinare: 132 de contacți imunizați (51 adulți, 81 copii), cu doze achiziționate recent – 165 pentru adulți și 270 pediatrice;

Instruirea mediatorilor sanitari și a asistenților comunitari (22-23 septembrie);

Întâlniri de informare cu reprezentanți ai comunităților vulnerabile, inclusiv de etnie romă.

Recomandările medicilor

Medicii recomandă:

Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun;

Utilizarea dezinfectanților de mâini;

Spălarea atentă a fructelor și legumelor;

Consum de apă potabilă din surse sigure sau fiartă și răcită;

Prepararea termică a alimentelor și păstrarea lor la temperaturi adecvate;

Vaccinarea contacților prin medicii de familie;

Dezinfecție riguroasă cu substanțe clorigene.

Proba de sânge pentru testul pentru virusul hepatitei A (VHA)

Hepatita A, cunoscută și ca „boala mâinilor murdare”, este extrem de contagioasă, dar poate fi prevenită prin igienă strictă și vaccinare.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Bărbat din Galicea Mare, reținut după un conflict violent