(VIDEO) Dolj: Bărbat din Galicea Mare, reținut după un conflict violent

Un bărbat de 55 de ani, din comuna Galicea Mare, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Giubega. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În noaptea de 28 spre 29 septembrie, în fața unei stații peco din localitate, a izbucnit un conflict între bărbatul de 55 de ani și un tânăr de 35 de ani. Potrivit anchetei, agresorul l-ar fi lovit pe tânăr atât cu pumnii, cât și cu un obiect contondent.

Bărbatul a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, el urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Criminal condamnat la 19 ani, capturat în comuna Mischii