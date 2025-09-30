13.4 C
Craiova
(VIDEO) Dolj: Criminal condamnat la 19 ani, capturat în comuna Mischii

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au depistat un bărbat, de 49 de ani, din comuna Mischii, urmărit la nivel internațional.

Față de acesta, autoritățile judiciare din Spania au emis un mandat european de arestare, în vederea extrădării. Bărbatul este acuzat de omor calificat, fiind condamnat la pedeapsa de 19 ani de închisoare.

Bărbatul a fost preluat de polițiști și prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Persoana în cauză va fi prezentată Curții de Apel Craiova, în vederea emiterii mandatului de arestare.

