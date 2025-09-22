Alertă la Preajba, după ce un urs a fost văzut în zonă

22.8 C
De Magda Dragu
Este alertă în mai multe localități de lângă Craiova, din cauza unui urs. Animalul sălbatic este observat frecvent în curți sau pe dealuri. Oamenii se tem că le-ar putea ieși în cale ziua în amiaza mare.

Autorităţile au emis în această seară o alarmă extremă, avertizând cetățenii despre prezența unui urs pe raza localității Preajba (Malu Mare).

Autoritățile sfătuiesc populația:

Evitați deplasarea în zona menționată!

Rămâneți în locuințe și supravegheați copiii!

Nu încercați să fotografiați sau să hrăniți animalul!

Protejați animalele din gospodărie fără a vă expune pericolului!

Păstrați distanța și anunțați imediat autoritățile competente în cazul în care observați ursul în apropiere.

