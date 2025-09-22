Alertă la Preajba, după ce un urs a fost văzut în zonă

Este alertă în mai multe localități de lângă Craiova, din cauza unui urs. Animalul sălbatic este observat frecvent în curți sau pe dealuri. Oamenii se tem că le-ar putea ieși în cale ziua în amiaza mare.
Autorităţile au emis în această seară o alarmă extremă, avertizând cetățenii despre prezența unui urs pe raza localității Preajba (Malu Mare).
Autoritățile sfătuiesc populația:
Evitați deplasarea în zona menționată!
Rămâneți în locuințe și supravegheați copiii!
Nu încercați să fotografiați sau să hrăniți animalul!
Protejați animalele din gospodărie fără a vă expune pericolului!
Păstrați distanța și anunțați imediat autoritățile competente în cazul în care observați ursul în apropiere.
