Curse noi WIZZ AIR de pe Aeroportul din Craiova. Odată cu sosirea celei de-a doua aeronave la bază, noile conexiuni către Memmingen și Bari, alături de alte rute redeschise și frecvențe crescute din Craiova, compania aeriană WIZZ AIR își reafirmă angajamentul pe termen lung față de pasagerii săi.

Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din punct de vedere ecologic din EMEA, este încântată să inaugureze în această săptămână două noi rute de la Craiova către Memmingen, Germania, și Bari, Italia. La începutul acestei luni, compania a realocat cea de-a doua aeronavă la bază – un Airbus A320ceo de ultimă generație.

Craiova are o importanță crucială pentru Wizz Air

Craiova are o importanță crucială pentru Wizz Air, iar compania este bucuroasă să-și restabilească capacitatea în Craiova, adăugând 145.000 de locuri în vara anului 2025, o creștere de 60% comparativ cu vara lui 2024. Biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial Wizz Air și prin aplicația mobilă, începând de la doar 79 RON**, potrivit unui comunicat al Aeroportului International Craiova.

Memmingen și Bari oferă două evadări europene distincte

Memmingen și Bari oferă două evadări europene distincte, dar la fel de fermecătoare. La Memmingen, călătorii pot explora un oraș medieval frumos conservat, se pot bucura de festivaluri tradiționale precum Fischertag și pot descoperi regiunea pitorească Allgäu.

Între timp, Bari încântă vizitatorii cu centrul său istoric vibrant, promenada de pe malul mării și bogatele tradiții culinare, servind drept bază perfectă pentru descoperirea comorilor din sudul Italiei, precum Alberobello și Polignano a Mare.

Sprijinită de alocarea celei de-a doua aeronave la baza locală Wizz Air, noua rută către Memmingen va opera în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică începând cu 1 iunie 2025, în timp ce zborurile către Bari vor pleca în fiecare luni, miercuri și vineri din 2 iunie.

Adăugarea aeronavei Airbus A320ceo la flota din România, un pas important pentru operațiunile Wizz Air

Ruta către Madrid va fi, de asemenea, redeschisă pe 1 iunie, iar cea către Dortmund pe 2 iunie. Adăugarea acestei aeronave Airbus A320ceo la flota din România reprezintă un pas important pentru operațiunile Wizz Air. Această aeronavă modernă va îmbunătăți conectivitatea prin creșterea frecvențelor pe cinci rute existente din Craiova. Fiind cea mai mare companie aeriană din România (cu o cotă de piață de 50%) și principalul operator aerian din Craiova, Wizz Air își reafirmă angajamentul pe termen lung față de această piață.

„Suntem mândri să întâmpinăm cea de-a doua aeronavă la baza noastră din Craiova și să sărbătorim noile zboruri din acest oraș. Aceste dezvoltări consolidează în continuare planul nostru de transformare Customer First Compass, asigurând punctualitate, accesibilitate, inovație și servicii de calitate, punând în centrul fiecărei călătorii pasagerii noștri. Noile zboruri către Memmingen și Bari, precum și celelalte servicii redeschise subliniază angajamentul nostru de a extinde rețeaua și de a oferi opțiuni de călătorie accesibile“, a declarat Anastasia Novak, Corporate Communications Manager Wizz Air.

„Marcăm un moment deosebit pentru Aeroportul Internațional Craiova și pentru întreaga regiune Oltenia“

“Astăzi marcăm un moment deosebit pentru Aeroportul Internațional Craiova și pentru întreaga regiune Oltenia. Inaugurarea zborurilor către Bari (Italia) și Memmingen (Germania), alături de reluarea curselor către Madrid (Spania) și Dortmund (Germania), reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea conectivității aeriene a județului Dolj cu Europa“, a precizat Sorin Manda, Directorul General al Aeroportului International Craiova.

„Suntem mândri să susținem extinderea rețelei Wizz Air, partener strategic al aeroportului nostru, care contribuie activ la creșterea accesibilității și mobilității pentru pasagerii din Craiova și din întreaga regiune. Noile destinații oferă oportunități reale atât pentru turism, cât și pentru comunitățile de români din diaspora care își doresc o legătură directă și rapidă cu țara“, a mai declarat Sorin Manda.

„Această dezvoltare este rezultatul eforturilor comune dintre administrația aeroportuară, autoritățile locale și compania aeriană Wizz Air. Prin aceste parteneriate solide, reușim să aducem mai aproape Europa de Craiova și să stimulăm economia locală, turismul și investițiile”, a spus Sorin Manda, directorul General al Aeroportului International Craiova.

Wizz Air ofere 10 destinații în 5 țări de la Craiova

Odată cu acest anunț, Wizz Air este mândră să ofere 10 destinații în 5 țări de la Craiova, îmbunătățind conectivitatea și opțiunile de călătorie pentru pasagerii locali și din împrejurimi. Prin susținerea creării de locuri de muncă și a dezvoltării turismului, Wizz Air demonstrează angajamentul său față de industria turismului din România și față de economia locală. Această investiție continuă subliniază dedicarea companiei față de piața locală de aviație și se aliniază strategiei ambițioase „WIZZ 500”, menită să îmbunătățească semnificativ conectivitatea cu Europa și dincolo de ea.

Rute noi din Craiova

Ruta noua Frecventa Tarife de la** Primul zbor Craiova – Memmingen Marti, Joi, Sambata, Duminica 129 RON / 24.99 EUR 1 IUNIE 2025 Craiova – Bari Luni, Miercuri, Vineri 79 RON / 14.99 EUR 2 IUNIE 2025

Rute reluate de la Craiova

Ruta noua Frecventa Tarife de la** Primul zbor Craiova – Madrid Joi, Sambata 159 RON / 29.99 EUR 1 IUNIE 2025 Craiova – Dortmund Luni, Miercuri, Vineri 129 RON / 24.99 EUR 2 IUNIE 2025

Update frecvente

Ruta Frecvente saptamanale Craiova– London Luton 7 → 9 Craiova– Brussels Charleroi 2 → 4 Craiova– Birmingham 2 → 3 Craiova– Rome Fiumicino 3 → 4

* Conform CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2024, care analizează datele privind intensitatea emisiilor globale ale companiilor aeriene și poziționează Wizz Air drept compania cu cele mai mici emisii de CO₂ per RPK în comparație cu alte companii aeriene globale și europene.

** Preț unidirecțional, incluzând taxe, administrare și alte costuri obligatorii. Este inclus un bagaj de mână (max. 40x30x20 cm). Trolley și bagajele de cală implică taxe suplimentare. Prețul se aplică doar rezervărilor efectuate pe wizzair.com și în aplicația mobilă WIZZ.

Despre Wizz Air

Wizz Air operează o flotă de 235 de aeronave Airbus A320 și A321. O echipă dedicată de profesioniști în aviație oferă servicii superioare și tarife foarte mici, făcând din Wizz Air alegerea preferată a 62,8 milioane de pasageri în 2024. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra sub simbolul WIZZ. Compania a fost recent desemnată una dintre cele mai sigure cinci companii aeriene din lume de airlineratings.com și a fost numită „Compania Aeriană a Anului” de Air Transport Awards în 2019 și 2023. De asemenea, Wizz Air a fost recunoscută drept „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” în 2021-2023 și „Cea mai bună companie aeriană pentru reducerea emisiilor de carbon” de World Finance Sustainability Awards în 2024. În plus, a primit titlul de „Grupul aerian din EMEA cu cea mai mare sustenabilitate ecologică” în 2024 de către CAPA – Centre for Aviation.

