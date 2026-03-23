Câţi poliţişti locali din Craiova rămân fără loc de muncă

Poliţia Locală Craiova renunţă şi ea la o parte din angajaţi, comasează şi redenumeşte anumite servicii pentru a respecta legislaţia promovată de guvern privind reducerea numărului de posturi publice.

Modificările se regăsesc într-un proiect de hotărâre de consiliu local care va fi dezbătut în această spătămână. „Pentru anul 2026, în urma aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 7/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, numărul maxim va fi de 238 posturi, ca urmare a modificării normei de la 1/1000 la 1/1200 de locuitori pentru municipii“, se arată în raportul de specialitate.

Acest lucru se va face prin desființarea posturilor vacante existente în statul de funcții, modificarea numărului de structuri operative și neoperative (prin desființare și comasare la alte structuri funcționale), modificarea numărului funcțiilor publice de conducere (prin desființare), modificarea numărului de polițiști locali precum și a personalului ce ocupă funcții publice generale și contractuale ce-și desfășoară activitatea în cadrul structurilor operative și neoperative şi prin desființarea unor posturi din structurile neoperative și din structurile operative.

Poliţia Locală Craiova, mai „suplă“

Potrivit noii organigrame, Poliţia Locală va avea 238 de posturi faţă de 282 până acum, iar economia pe care o va face instituţua în acest an este de circa 1,2 milioane de lei. Concret, se desfiinţează trei funcţii de conducere de şef serviciu şi şapte posturi( 1 post contractual şi şase funcţii de execuţie) din structuri neoperative. „Urmare a actelor normative în vigoare, posturile din cadrul Poliției Locale s-au redus de la 282 la 238 (44 posturi), caz în care, prin organigramă, s-a avut în vedere, în principal, completarea și echilibrarea dispozitivelor serviciilor cu atribuții de ordine publică, raportat la situația operativă și la obiectivele aflate pe raza municipiului Craiova. Cele 7 posturi desființate fac parte din structuri neoperative, nefiind desființate posturi ocupate de polițiști locali cu atribuții de ordine publică și circulație.

Ce criterii s-au folosit pentru reorganizare

S-au avut în vedere următoarele aspecte, ce stau la baza reorganizării Poliției Locale: -aplicarea cadrului legal aflat în vigoare; -reorganizarea instituției să fie reală, eficientă și legală, atât din punct de vedere al eficientizării activității, cât și al eficientizării economice; -desființarea posturilor ocupate s-a efectuat din servicii neoperative, nefiind afectate serviciile operative privind activitățile principale atribuite de lege Poliției Locale, respectiv ordinea publică și circulația rutieră; -a fost completat numărul de posturi de polițiști locali la serviciile operative cu atribuții de ordine publică, având în vedere că, prin încetarea raporturilor de serviciu din ultima perioadă, numărul de polițiști locali ce activa în cadrul serviciilor operative de ordine publică devenise dezechilibrat, fără posibilitatea de a acoperi toată zona și obiectivele aflate pe raza de competență a fiecărei structuri cu atribuții de ordine publică“, se arată în referat.

Potrivit documentului Poliţia Locală va face economiii la buget de aproxiamtiv 1,2 milioane de lei. „Prin desființarea a 3 funcții de conducere de șef serviciu se realizează o economie de aproximativ 480.000 lei la bugetul instituției, iar prin desființarea celor 7 posturi ocupate (1 post contractual și 6 funcții publice de execuție – din structuri neoperative), se realizează o economie de aproximativ 732.000 lei (sumă totală – aproximativ 1.212.000 lei)“, se arară în referat.