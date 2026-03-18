Ai plătit impozitul mărit? Acum trebuie să-ți ceri singur banii înapoi

Sute de craiovenii s-au îmbulzit zilele acestea, la ghişeele Direcţiei de Impozite şi Taxe, să solicite recuperarea sumelor de bani plătite în contul impozitelor, să compenseze plusul de bani în contul altor taxe sau să ducă acte justificative pentru recalculare.

Este ştiut faptul că mulți proprietari din Craiova au plătit rapid impozitul, la început de an, fie pentru a beneficia de bonificații, fie pentru a evita penalitățile. Acum, însă după modificările aduse de Ordonanţa 9/27februarie 2026, când unele impozite şi taxe au fost modificate, oamenii s-au grăbit să aducă justificări şi să ceară recuperarea sumelor plătite în plus sau compensarea. „Am plătit impozitul la începutul anului, ca să beneficiez de bonificație, și acum aflu că a fost prea mult. Trebuie să fac drumuri în plus ca să-mi recuperez banii”, povestește un proprietar de apartament din Craiova.

Cum poți să-ți recuperezi banii

” Oamenii vin la registratură şi depun cereri de restituire şi documente justificative, alţii optează pentru compensare. Banii se restituie în termen de 45 de zile. Reducerea impozitului se acordă în baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior și în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare. Modificările s-au făcut în baza Ordonanţei 9 /27 februarie. Noi am modificat imediat. S-a pus din nou coeficientul de calcul în funcţie de vechimea imobilului şi s-au acordat facilităţile pentru persoanele cu dizabilităţi. În cazul acestora se aplică reducerea cu 50% a impozitului pe clădirea de domiciliu pentru persoanele cu handicap grav și pentru reprezentanții legali care au în îngrijire persoane cu handicap grav. Se reducerea cu 25% a impozitului pe clădirea de domiciliu pentru persoanele cu handicap accentuat și pentru reprezentanții legali ai acestora. La mijloacele de transport a fost modificată legea, în sensul că nu mai beneficiază de reducere decât maşinile cu capacitate sub 2000 cmc. Cei care au plătit şi cei care nu au plătit beneficiază de aceste reduceri. Cei care nu au plătit, vor plăti mai puţin. În cazul celor care au plătit se vor face restituiri, se pot compensa cu alte tipuri de impozite, gen taxă salubrizare, în funcţie de cum optează contribuabilii. Sala este arhiplină, oamenii au venit să-şi recupereze sumele plătite în plus, alţii să compenseze, ori să depună cereri de scutire pentru mijloacele de transport cu capacităţi mari, alţi să aducă documente justificative. „, explică directorul executiv DIT, Cristian Călin.

Banii se pot recupera cash de la casieria DIT, prin virament bancar sau mandat poştal în funcţie de cum bifează contribuabilul în cererea de restituire.

Recuperarea banilor nu este automată

Situația nu este una prea plăcută, după ce mii de contribuabili au plătit, la începutul anului 2026, impozite locale majorate, doar pentru ca, câteva săptămâni mai târziu, statul să decidă că acestea sunt prea mari și să le reducă.

Craiovenii care și-au achitat deja taxele pe clădiri, terenuri sau autoturisme se află acum într-o poziție absurdă: au plătit mai mult decât era necesar, iar pentru a-și recupera banii trebuie să facă demersuri suplimentare şi drumuri pe la Taxe şi Impozite.

„E frustrant. Am plătit totul din timp ca să nu am probleme, iar acum trebuie să stau la cozi și să fac cereri ca să-mi recuperez banii”, spune o craioveancă în timp ce completează o cerere la sediul DIT de la Centrul multifuncţional.

Pentru cei care au plătit deja, soluția oferită de autorități este clară, dar deloc simplă: banii nu se restituie automat. Contribuabilii din Craiova trebuie să depună cereri la Direcția de Taxe și Impozite Locale pentru: restituirea sumelor plătite în plus sau compensarea acestora cu impozitele viitoare. Fără această solicitare, diferențele rămân în evidențele fiscale. În lipsa unei restituiri automate, întreaga povară cade pe cetățean.

Totodată se va face și recalcularea impozitelor, pentru cei care încă nu au achitat. Rămâne de văzut dacă recalcularea va putea fi gata în timp util, astfel încât cotribuabilii să poată ști exact cât au de plătit, până pe 31 martie, ca să poată beneficia de tradiționala reducere cu 10%.