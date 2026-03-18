Ai plătit impozitul mărit? Acum trebuie să-ți ceri singur banii înapoi

Sute de craiovenii s-au îmbulzit zilele acestea, la ghişeele Direcţiei de Impozite şi Taxe, să solicite recuperarea sumelor de bani plătite în contul impozitelor, să compenseze plusul de bani în contul altor taxe sau să ducă acte justificative pentru recalculare.
Este ştiut faptul că mulți proprietari din Craiova au plătit rapid impozitul, la început de an, fie pentru a beneficia de bonificații, fie pentru a evita penalitățile. Acum, însă după modificările aduse de Ordonanţa 9/27februarie 2026, când unele impozite şi taxe au fost modificate, oamenii s-au grăbit să aducă justificări şi să ceară recuperarea sumelor plătite în plus sau compensarea. „Am plătit impozitul la începutul anului, ca să beneficiez de bonificație, și acum aflu că a fost prea mult. Trebuie să fac drumuri în plus ca să-mi recuperez banii”, povestește un proprietar de apartament din Craiova.
Cum poți să-ți recuperezi banii
Banii se pot recupera cash de la casieria DIT, prin virament bancar sau mandat poştal în funcţie de cum bifează contribuabilul în cererea de restituire.
Recuperarea banilor nu este automată
Situația nu este una prea plăcută, după ce mii de contribuabili au plătit, la începutul anului 2026, impozite locale majorate, doar pentru ca, câteva săptămâni mai târziu, statul să decidă că acestea sunt prea mari și să le reducă.
Craiovenii care și-au achitat deja taxele pe clădiri, terenuri sau autoturisme se află acum într-o poziție absurdă: au plătit mai mult decât era necesar, iar pentru a-și recupera banii trebuie să facă demersuri suplimentare şi drumuri pe la Taxe şi Impozite.
„E frustrant. Am plătit totul din timp ca să nu am probleme, iar acum trebuie să stau la cozi și să fac cereri ca să-mi recuperez banii”, spune o craioveancă în timp ce completează o cerere la sediul DIT de la Centrul multifuncţional.
Pentru cei care au plătit deja, soluția oferită de autorități este clară, dar deloc simplă: banii nu se restituie automat. Contribuabilii din Craiova trebuie să depună cereri la Direcția de Taxe și Impozite Locale pentru: restituirea sumelor plătite în plus sau compensarea acestora cu impozitele viitoare. Fără această solicitare, diferențele rămân în evidențele fiscale. În lipsa unei restituiri automate, întreaga povară cade pe cetățean.
Totodată se va face și recalcularea impozitelor, pentru cei care încă nu au achitat. Rămâne de văzut dacă recalcularea va putea fi gata în timp util, astfel încât cotribuabilii să poată ști exact cât au de plătit, până pe 31 martie, ca să poată beneficia de tradiționala reducere cu 10%.