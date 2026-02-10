Grădina Zoologică din Craiova va fi reamenajată. Înainte de începerea lucrărilor mai multe animale și păsări, donate către Zoo Călărași

Grădina Zoologică din Craiova va fi reamenajată, anunță adminsitratorul acesteia Eco Urbis. Tocmai din acest motiv, Grădina Zoo din Craiova a început să doneze o parte din speciile de animale și păsări, aflate aici.
Mai multe exemplare de cerb lopătar, raton, lamă, iepure, cobai, nutria, struț Emu, rață comună, rață leșească, găină, fazan și porumbei au fost cedate Grădinii Zoologice din Călărași. Lucrările ar urma să se desfășoare în cursul acestui an, dar nu se știe dacă până la data când se va deschideTârgul de Paște sau după acest eveniment. Administratorul Zoo Craiova spune că lucrările de reamenajare vizează în fapt mărirea spațiului de care beneficiază animalele ținute în captivitate.
Voci care cer închiderea Grădinii Zoologice din Craiova
În ciuda unor voci, care susțin de câțiva ani buni închiderea Grădinii Zoologice, autoritățile au continuat să o mențină și dimpotrivă, chiar să crească numărul speciilor de animale de aici. De exemplu, în 2022, mii de oameni au semnat petiția online de desființare a Grădinii Zoo. Inclusiv, anul trecut în mediul online a circulat o petiție în acest scop:
Grădina Zoo, prin ochii vizitatorilor
Ce părere au craiovenii, dar și vizitatorii veniți din alte colțuri ale țării despre Grădina Zoologică din Craiova? Opiniile, în fapt recenzii lăsate de către vizitatori, sunt diferite, unele, de bun augur, altele critice.
Alți vizitatori sunt însă încântați de ceea ce au văzut și găsit la Zoo Craiova.
Un alt vizitator încântat de starea Grădinii Zoo din Craiova a spus:
Așa cum spuneam, părerile sunt împărțite. Sunt vizitator care deplâng starea deplorabilă în care se găsesc bietele animale ținute captive.
Recenziile curg pe pagina Zoo Craiova, unele laudative, altele critice.
Ultima reamenajare a Grădinii Zoo din Craiova a avut loc în perioada anilor 2014-2015.