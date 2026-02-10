Grădina Zoologică din Craiova va fi reamenajată. Înainte de începerea lucrărilor mai multe animale și păsări, donate către Zoo Călărași

Grădina Zoologică din Craiova va fi reamenajată, anunță adminsitratorul acesteia Eco Urbis. Tocmai din acest motiv, Grădina Zoo din Craiova a început să doneze o parte din speciile de animale și păsări, aflate aici.

Mai multe exemplare de cerb lopătar, raton, lamă, iepure, cobai, nutria, struț Emu, rață comună, rață leșească, găină, fazan și porumbei au fost cedate Grădinii Zoologice din Călărași. Lucrările ar urma să se desfășoare în cursul acestui an, dar nu se știe dacă până la data când se va deschideTârgul de Paște sau după acest eveniment. Administratorul Zoo Craiova spune că lucrările de reamenajare vizează în fapt mărirea spațiului de care beneficiază animalele ținute în captivitate.

“ECO URBIS Craiova SRL aduce la cunoștința vizitatorilor Grădinii Zoologice din Bănie faptul că a cedat Grădinii Zoologice din Călărași mai multe exemplare aparținând următoarelor specii: cerb lopătar, raton, lamă, iepure, cobai, nutria, struț Emu, rață comună, rață leșească, găină, fazan și porumbei. Toate animalele sunt clinc sănătoase și vor putea fi admirate, de acum înainte, de vizitatorii Grădinii Zoologice din Municipiul Călărași. Această donație are loc în contextul în care ECO URBIS Craiova intenționează să demareze, în cursul acestui an, lucrări de reamenajare la Grădina Zoologică, iar animalele vor beneficia de un spațiu mult mai mare.”, se arată într-un anunț al ECO URBIS.

Voci care cer închiderea Grădinii Zoologice din Craiova

În ciuda unor voci, care susțin de câțiva ani buni închiderea Grădinii Zoologice, autoritățile au continuat să o mențină și dimpotrivă, chiar să crească numărul speciilor de animale de aici. De exemplu, în 2022, mii de oameni au semnat petiția online de desființare a Grădinii Zoo. Inclusiv, anul trecut în mediul online a circulat o petiție în acest scop:

„Oameni buni, haideți să cerem desființarea acestei închisori pe viață a animalelor sălbatice și să schimbăm destinația acestui spațiu cu ceva mai bun și mai folositor.Locul animalelor sălbatice este în natură sau în rezervații naturale, unde pot alerga, vâna, se pot reproduce, nu închise pe viață într-un spațiu foarte mic, private de un trai natural, pentru a fi privite de trecători!!!Gradina Zoologică din Craiova, emană o mare tristețe! (Ursul merge înnebunit în cerc, lupii se bat pe hrană, cerbul carpatin rage și își rupe coarnele încercând ca ajungă la femelă, sunt doar câteva exemple!”, spune inițiatorul petiției.



Grădina Zoo, prin ochii vizitatorilor



Ce părere au craiovenii, dar și vizitatorii veniți din alte colțuri ale țării despre Grădina Zoologică din Craiova? Opiniile, în fapt recenzii lăsate de către vizitatori, sunt diferite, unele, de bun augur, altele critice.

„Un loc neîngrijit și în care animalele nu sunt protejate de oameni. Recent am aflat din presă că un pui de tigru bengalez alb ar fi murit asfixiat cu o pungă de plastic. A mai ramas unul singur. Animalele trăiesc în condiții precare și nu există suficient spațiu între vizitatori și țarcuri. Oamenii le arunca tot felul de snacksuri, iar unii aruncă cu bulgări de zăpadă în ele”, spune un vizitator.

Alți vizitatori sunt însă încântați de ceea ce au văzut și găsit la Zoo Craiova.

„Situată în mijlocul parcului Nicolae Romaneacu, această drăguță Zoo suprinde prin varietatea și grija speciilor adăpostite. De la cerbi, capre, cocoși de munte până la porcușori de Guineea, papagali exotici, capucini, iguane, tigrii și emu – merită cu mare prioritate să faceți un drum. Explorarea se face ușor, deși instalarea mai multor panouri (special în limbi străine) ar aduce mai multă varitate, plus turiști străini. Se vede că animalele sunt prețuite și au loc acceptabil de trai” , este de părere un alt vizitator.

Un alt vizitator încântat de starea Grădinii Zoo din Craiova a spus:

„Grădina zoologică din parcul Romanescu este circulară, dacă începi dintr-un punct și mergi într-o direcție, vezi tot ce se poate vedea. Sunt animale deosebite, lei, tigri, canguri, reptile, păuni, maimuțe, alpaca, iepuri, lebede și altele. E bine că le vezi măcar o data în viață, dacă nu le-ai văzut niciodată în habitatul lor„

Așa cum spuneam, părerile sunt împărțite. Sunt vizitator care deplâng starea deplorabilă în care se găsesc bietele animale ținute captive.

„Animale apatice, ținute captive într-un mediu total atipic mediului lor natural, cu mult beton și sârmă. Astfel de locuri nu ar trebui să existe, dar suntem încă departe de a fi, noi înșine, o specie cu mult mai răsărită decât bietele ani,male de acolo”.

Recenziile curg pe pagina Zoo Craiova, unele laudative, altele critice.

Ultima reamenajare a Grădinii Zoo din Craiova a avut loc în perioada anilor 2014-2015.