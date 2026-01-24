Dolj: Un tânăr fără permis a furat o mașină din fața unei case din Băilești

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Băilești au depistat vineri noapte un tânăr, de 25 de ani, din municipiul Băilești, bănuit de furtul unui autoturism.

În fapt, seara trecută, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat, de 34 de ani, din municipiul Băilești cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul.

Din cercetări, s-a constatat faptul că vineri seară, în jurul orei 18.10, concubina apelantului, o femeie de 30 de ani, a lăsat autoturismul pornit în fața imobilului său și a intrat în casă. Când s-a întors, a constatat că mașina dispăruse.

În urma verificărilor, polițiștii au fost identificat un tânăr, de 25 de ani, din municipiul Băilești, bănuit de comiterea faptei. Autoturismul sustras a fost recuperat și returnat femeii.

Totodată, s-a constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

