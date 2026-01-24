1.8 C
Craiova
sâmbătă, 24 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalMehedinţiMehedinți: Bărbat reținut după ce a furat 50 de lei în timp ce stătea la coadă la pâine

Mehedinți: Bărbat reținut după ce a furat 50 de lei în timp ce stătea la coadă la pâine

De Daniela Moise

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin-Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au reținut un bărbat de 42 de ani, suspectat de furt.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, pe 31 decembrie 2025, bărbatul de 42 de ani, din Drobeta-Turnu Severin i-ar fi sustras persoanei vătămate din mână suma de 50 de lei în timp ce se afla la rând la o brutărie din municipiu, după care a fugit de la locul evenimentului.

Bărbatul a fost reținut vineri pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Citește și: Dolj: Tânăr fără permis de conducere, urmărit de polițiști după ce nu a oprit la semnal

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA