Mehedinți: Bărbat reținut după ce a furat 50 de lei în timp ce stătea la coadă la pâine

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin-Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au reținut un bărbat de 42 de ani, suspectat de furt.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, pe 31 decembrie 2025, bărbatul de 42 de ani, din Drobeta-Turnu Severin i-ar fi sustras persoanei vătămate din mână suma de 50 de lei în timp ce se afla la rând la o brutărie din municipiu, după care a fugit de la locul evenimentului.

Bărbatul a fost reținut vineri pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

