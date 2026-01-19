Șofer rănit după ce nu a acordat prioritate în intersecție și a intrat în coliziune cu altă mașină

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat azi, la ora 13.59, că pe strada Constantin Leca, la intersecția cu strada Obedeanu, s-a produs un accident rutier.

Un tânăr, de 24 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin Leca, la intersecția cu strada Obedeanu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, de 44 de ani, din municipiul Craiova, intrând în coliziune cu aceasta.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 24 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

