Cu cât cresc impozitele în Craiova peste 2 săptămâni

Impozitele pe proprietate şi pe autovehicule în Craiova aproape se vor dubla de la anul, aşa cum a decis guvernul că se va întâmpla în toată ţara. Proiectul cu noile valori impozabile este supus votului mâine în şedinţă de consiliu local. GdS publică principalele modificări pentru a vă putea calcula singuri sumele pe care le veţi avea de plătit din ianuarie 2026.

De precizat că, în cazul proprietăţilor imobiliare cota de impozitare rămâne aceeaşi, dar creşte valoarea impozabilă. Rămâne în vigoare, de asemenea, bonificaţia de 10% pentru plata integrală a taxelor şi impozitelor auto şi pe proprietate până la data de 31 martie 2026. De asemenea, impozitele vor fi indexate şi cu rata inflaţiei de 5,6%. O particularitate a noilor dări este că impozitul auto scade ìn funcție de gradul de poluare. Oricum imoozitul pentru mașinile cu motoare puternice este mai mic decât anul trecut. În plus, se plăteşte impozit şi pe maşinile electrice, iar taxa de parcare pe domeniul public creşte de la 110 la 116 lei pe an.

„Pentru anul fiscal 2026, impozitele pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport se vor stabili prin aplicarea nivelurilor prevăzute în mod expres la pct. 27, 39, 43, 44 din Legea nr.239/15.12.2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative. În perioada de transparență decizională au fost primite propuneri din partea cetățenilor municipiului Craiova care au fost însușite de compartimentele de specialitate și sunt înaintate spre aprobare Consiliului Local, acestea vizând următoarele aspecte:

– stabilirea taxei pentru evenimente fotbalistice desfășurate în cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal în cuantum de 75.000 lei/eveniment; – stabilirea unei taxe pentru folosirea Sălii Maure din cadrul Complexului Minerva pentru evenimente private în cuantum de 1.000 lei/zi; – stabilirea unor taxe diferențiate pentru ocuparea temporară a domeniului public cu ocazia Târgului de Crăciun în funcție de trei zone de atractivitate comercială ( A-ridicată, B-medie, C-redusă), conform pct.27 din Anexa 2. În cazul celorlalte impozite și taxe locale, cuantumul acestora a fost actualizat cu rata inflației pentru anul 2024 de 5,6%, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. De asemenea, limitele amenzilor aplicabile în anul 2026 pentru nedepunerea sau depunerea peste termen a declarațiilor de impunere se actualizează cu rata inflației“, se arată în raportul de aprobare a poriectului. .

Bonificaţia

„Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2026, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (2) Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2026, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (3) Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2026, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal“, scrie în proiect.

Şi acum să vedem care sunt valorile impozabile pe metru pătrat pentru construcţii, în cazul persoanelor fizice.

Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, practic toate blocurile din Craiova, valoarea impozabilă creşte de la 1.492 lei/metru pătrat la 2.677 de lei la o cota de impozitare neschimbata de 0.1%.

Pentru clădirile cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic valoarea creşte de la 447 de lei la 803 lei mp2.

Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Craiova, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții indexate cu rata inflatiei de 5,6% este următorul:

zona A, creşte de la 18.736 de lei /ha la 19.875 de lei

zona B / de la 14.164 la 14.957,

zona C – de la 9692 la 10.235

zona D – de la 4604 la 4862

Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Craiova, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții –

Zona A

teren arabil – creşte de la 42 la 75 de lei/ha

păşune – de la 31 la 56

vie – de la 70 la 122

livadă – de la 79 la 143

Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova: teren cu construcţii – creşte de la 45 la 83 de lei/ha, teren arabil – de la 74 la 134 de lei.

Impozitul auto

Impozitul se calculează pe calupuri de 200 cmc. În 2025, acesta a fost de 10 lei, dar de la anul creşte astfel:

Motociclete, autoturisme până la 1600 cmc inclusiv lei: Non euro – E0 -E3 – 19,5 lei; E4 – 18,8 lei, E5 – 17,6 lei, E6 – 16,5 lei, hibride cu emisii peste 50 g/km – 16,2 lei

Auto între 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv – de la 28 la 29,7lei – E0-E3; 28,5 lei – E4, 26,7 lei – E5, 25,1 lei – E6 si 24,6 lei – hibrid

Auto între 2001 şi 2600 inclusiv: scade de la 107 la 92,2 – E0 -E3, 88,6 lei – E4, 82,8 lei – E5, 77,8 lei -E6 si 76,3 lei – hibrid

Auto între 2601 şi 3.000 inclusiv: scade de la 215 la 182,9 lei – E0-E3, 172,8 lei – E4, 154,1 lei – E5, 151,2 lei- E6 si 149,8 lei – hibrid

Auto peste 3001 – scade de la 434 la 319 lei – E0-E3, 297 lei – E4, 294 lei – E5, 290 lei -E6 şi 275 lei – hibrid

Auto electric – 40 de lei

Alte taxe

taxa de eliberare Certificat Urbanism creşte cu 1 leu pe tranşe de la 151 mp. Până în acestă suprafaţă rămâne 8 lei

Taxa parcare domeniu public creşte de la 110 la 116 lei, maşina electrică creşte de la 46 la 49 lei

Taxa de parcare subterană creste de la 2 la 3 lei/oră

Taxa folosire sala Maura Minerva 1000 de lei/zi