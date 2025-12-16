De azi începe „nebunia“ cu parcările de reşedinţă din Craiova

Craiovenii care deţin un autovehicul pot depune, începând de astăzi, documentele solicitate de primărie pentru atribuirea unui loc de parcare rezidenţială. Documentele se depun exclusiv pe platforma online parcari.primariacraiova.ro. Este vorba despre persoanele la ale căror blocuri au fost trasate şi numerotate locurile de parcare. Ceilalţi pot să mai aştepte. Pentru ca procesul să decurgă fără probleme municipalitatea a lansat un ghid şi un set de întrebări şi răspunsuri edificatoare. Citiţi-le cu atenţie!

Pe de altă parte, procedura de atribuire a locurilor de parcare lângă blocuri va fi, probabil, completată în viitorul apropiat pentru a umple golurile legate de anumite aspecte din regulamentul aprobat de consilierii locali în acest sens. Discuţii vor mai exista în viitor pentru că acest demers este unul nou şi, ca orice lucru nou, este perfectibil.

Rămân de discutat aspecte precum: cât timp vor plăti craiovenii două taxe în paralel: taxa de parcare pe domeniul public şi cea de parcare rezidenţială, cine va ridica autoturismele parcate în aceste parcări şi care nu au autorizaţie sau chiar condiţia obligatorie de a nu avea datorii la bugetul local pentru a ţi se atribui un loc de parcare. Şi, poate cel mai important aspect este lipsa, deocamdată, a unei proceduri de licitaţie. Primăria spune că, dacă mai mulţi proprietari doresc acelaşi loc de parcare sau sunt mai multe solicitări decât locuri de parcare, atunci se va organiza o licitaţie în care preţul, evident, va creşte. Care sunt paşii, ce praguri de preţ se iau în calcul sunt doar două elemente care va trebui să fie clarificate. Pentru că, mai mult ca sigur, primăria se va lovi de această problemă.

În primul rând, publicăm informările Primăriei Craiova privind demararea procesului de depunere a documentelor care începe astăzi.

„Începând cu data de 16.12.2025, ora 07:00, se deschide procedura de atribuire a locurilor de parcare de reședință marcate și numerotate.

Înscrierea și depunerea cererilor se fac doar online, în perioada 16.12.2025 – 31.12.2025, pe platforma: parcari.primariacraiova.ro

Important

Se pot solicita doar locurile de parcare care sunt marcate și numerotate și apar în platformă (acestea sunt singurele eligibile în etapa actuală).

Pașii pe scurt

Se creează cont în platformă și se așteaptă verificarea (conturile se verifică treptat, în ordinea depunerii).

După validarea contului, se poate solicita atribuirea unui loc de parcare doar pentru locurile de parcare de reședință marcate, numerotate și numai cele afișate în aplicație, iar solicitarea se depune împreună cu încărcarea documentelor necesare.

După finalizarea verificării dosarelor, în situația în care pentru un loc de parcare este înregistrată o singură solicitare eligibilă, se emite nota de plată și se eliberează autorizația de parcare de reședință.

În situația în care pentru același loc de parcare sunt înregistrate mai multe solicitări eligibile, data procedurii de licitație pentru respectivele locuri va fi comunicată ulterior printr-un anunț.

Documente care se încarcă în platformă:

Act de identitate (CI/BI) / CUI

Dovada domiciliului/reședinței/sediului social sau dreptului de folosință asupra imobilului

Document care dovedește dreptul de utilizare a vehiculului

Certificatul de înmatriculare (talon)

Cartea de identitate a vehiculului

Persoane cu dizabilități

Solicitările pentru locuri dedicate se depun online, cu documentele specifice (CI, certificat handicap, card-legitimație parcare).

Vă rugăm să verificați periodic platforma pentru actualizări și pentru stadiul contului/cererii.

Mai multe detalii legate de procedura de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință pot fi regăsite pe linkul:

https://parcari.primariacraiova.ro/intrebari-frecvente/ “

Primăria a publicat şi un set de întrebări şi răspunsuri pentru fluidizarea procesului.

Întrebări și răspunsuri referitoare la procedura de atribuire a locurilor de parcare din parcările rezidențiale.

Când începe procedura și pe ce perioadă se depune cererea de atribuire?

Procedura începe în data de 16.12.2025, iar cererea de atribuire (împreună cu documentele) se depune exclusiv online în perioada 16.12.2025 – 31.12.2025.

Pentru ce tip de locuri este valabilă procedura?

Procedura vizează strict locurile de parcare de reședință marcate și numerotate; doar acestea sunt eligibile în etapa actuală.

IMPORTANT! Dacă locurile de parcare din zona dumneavoastră nu sunt marcate și numerotate, nu este necesar să vă faceți cont pe platformă, la acest moment.

Unde se depune cererea de atribuire?

Cererea se depune exclusiv online pe platforma parcari.primariacraiova.ro.

La ce oră se deschide platforma și când pot depune cererea de atribuire?

Cererea de atribuire poate fi depusă începând cu data de 16 decembrie, de la ora 7.00.

Contează cât de repede depun cererea de atribuire?

Nu! Cererea de atribuire poate fi depusă oricând, între 16 și 31 decembrie 2025.

IMPORTANT!

Locurile de parcare nu se atribuie pe principiul primul venit, primul servit în ce privește ordinea depunerii cererilor de atribuire!

Cererile de atribuire vor fi verificate și validate de echipa Primăriei după 1 ianuarie 2026.

Astfel, fiecare solicitant va afla dacă primește locul dorit sau intră în procedura de licitație abia după ce sunt verificate și validate toate cererile depuse, adică după data de 1 ianuarie 2026!

Pot depune cererea de atribuire fără cont?

Nu. Este necesară crearea contului, apoi depunerea cererii prin platformă.

De ce apare mesajul „Contul dumneavoastră nu este încă verificat”?

Mesajul indică faptul că datele contului se află în curs de verificare/validare. Verificarea conturilor se realizează etapizat, până pe 31 decembrie 2025, în raport cu volumul de solicitări înregistrate.

În cât timp se verifică un cont?

Verificarea se realizează etapizat, până pe 31 decembrie 2025, în funcție de volumul de solicitări înregistrate.

Ce documente trebuie încărcate în platformă?

Act de identitate (C.I./B.I.)/CUI,

dovada domiciliului/reședinței/sediului social sau a dreptului de folosință a imobilului,

dovada dreptului de utilizare a vehiculului,

certificatul de înmatriculare,

cartea de identitate a vehiculului.

În ce format trebuie urcate documentele în platformă?

Documentele pot fi urcate în orice format: jpg, png sau pdf.

Ce înseamnă „documente ce fac dovada domiciliului/reședinței/sediului social sau dreptului de folosință a imobilului”?

Dacă adresa din actul de identitate corespunde adresei pentru care se solicită locul, actul de identitate este, de regulă, suficient.

Dacă nu corespunde, se încarcă un document din care rezultă dreptul de folosință (de exemplu, contract de închiriere).

Ce înseamnă „documente care fac dovada dreptului de utilizare a vehiculului”?

Sunt documente prin care se justifică folosirea legală a vehiculului, atunci când solicitantul nu este proprietarul din talon (de exemplu, contract de comodat).

În orice situație, se încarcă și certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, conform listei de documente.

Ce înseamnă „existența rolului fiscal deschis la Direcția Impozite și Taxe”?

Este o condiție de eligibilitate; solicitantul trebuie să aibă rol fiscal deschis la Direcția Impozite și Taxe.

Dacă am datorii la bugetul local, pot obține autorizația?

Nu, una dintre condițiile de eligibilitate este lipsa datoriilor la bugetul local.

Astfel, solicitantul locului de parcare nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul local la data solicitării (impozite teren, clădiri, impozite mijloace de transport, taxă salubrizare, taxă judiciară de timbru etc.)

Se poate obține mai mult de un loc de parcare pentru aceeași locuință?

În etapa principală, se atribuie un singur loc de parcare pentru fiecare unitate locativă.

În situația în care, după finalizarea acestei etape, rămân locuri de parcare libere, va fi inițiată o nouă procedură de atribuire pentru locurile rămase disponibile, care va fi comunicată ulterior.

Cum se atribuie locurile: direct sau prin licitație?

Atribuirea se va face direct atunci când solicitările sunt mai puține sau egale cu locurile libere.

Licitație se va face atunci când solicitările depășesc numărul locurilor libere.

Dacă mai multe persoane solicită același loc, ce se întâmplă?

După verificarea și validarea tuturor solicitărilor, în situația în care pentru același loc există mai multe solicitări eligibile, se stabilește și se comunică public data procedurii de licitație.

Persoanele cu dizabilități au prioritate?

Da. Persoanele cu nevoi speciale sunt soluționate cu precădere, beneficiind de gratuitate și prioritate, conform prevederilor legale.

Ce acte se încarcă pentru un loc destinat persoanelor cu dizabilități?

Se atașează buletinul, certificatul de încadrare în grad de handicap și cardul-legitimația de parcare, prin platforma online.

Care sunt taxele anuale?

Pentru locurile atribuite prin procedură competițională, taxa rezultă din licitație, având preț de pornire:

Zona 0 – 250 lei/an (persoane fizice) / 500 lei/an (persoane juridice);

Zona 1 – 200 lei/an / 400 lei/an;

Zona 2 – 170 lei/an / 340 lei/an.

Aplicația nu îmi găsește imobilul (bloc/scară). Ce fac?

În astfel de situații, cea mai frecventă cauză este că nomenclatorul de adrese este în curs de actualizare sau există o diferență de scriere (ex. „Bl.” vs „Bloc”, literă/număr).

Se recomandă verificarea variantelor de căutare (stradă, număr, bloc) și transmiterea unei sesizări la adresa de email [email protected] cu adresa exactă (stradă, număr, bloc, scară), pentru analiză, verificare și corectare în platformă.

Văd în aplicație locuri care nu sunt marcate și numerotate în teren. Pot aplica pe ele?

Nu. Sunt eligibile doar locurile marcate și numerotate. Dacă în aplicație apar locuri neconforme cu situația din teren, este recomandată transmiterea unei sesizări la adresa de email [email protected] (cu fotografii și localizare) pentru verificare și corectare.

Locurile din zona mea sunt trasate, dar fără numere. Intră în procedură?

Nu în etapa actuală. Procedura vizează strict locurile marcate și numerotate.

Aplicația nu mă lasă să introduc scara, dar pot introduce apartamentul. Cum evit confuziile?

Se recomandă completarea cu atenție a câmpurilor disponibile (bloc, apartament) și încărcarea documentelor din care rezultă clar adresa.

Nu primesc e-mailul de confirmare/activare a contului. Ce verific?

Se verifică folderul Spam/Junk/Promotions, se confirmă că adresa e-mail a fost introdusă corect, apoi se reia procedura de „retrimitere e-mail”.

Dacă tot nu există cont asociat adresei, este posibil ca înregistrarea să nu fi fost finalizată și se recomandă refacerea înregistrării.

Am primit respingere „nu este introdus nume și prenume”, dar eu le-am completat. Ce fac?

Se intră în cont și se actualizează/completează datele din secțiunea „Contul meu”, apoi se salvează din nou.

Documentul încărcat (CI) a fost respins ca neclar / date greșite. Cum procedez?

Se intră în cont și se actualizează datele lipsă/greșite (de exemplu, data expirării) și se încarcă o fotografie clară, lizibilă, completă (fără reflexii, fără tăieturi), apoi se salvează și se retrimite pentru verificare.

Dacă nu mi-a fost validat contul, pierd atribuirea locului de parcare?

Nu. Dacă nu v-a fost încă validat contul, nu pierdeți automat atribuirea locului de parcare.

Important este ca, după ce contul este validat, să depuneți solicitarea și să încărcați documentele în perioada 16.12.2025 – 31.12.2025, pentru locurile de parcare de reședință marcate și numerotate care sunt afișate în aplicație.

Conturile se verifică treptat, până la data de 31 decembrie 2025, iar cererea de atribuire se poate depune doar după validarea contului.

Vă rugăm să verificați periodic platforma pentru actualizări și pentru stadiul contului/cererii.

Acestea sunt informaţiile tehnice. Acum ce probleme pot apărea:

Cât timp vom plăti două taxe, cea de parcare pe domeniul public şi cea de parcare rezidenţială? Este clar că numărul locurilor de parcare pe domeniul public va scădea dramatic în perioada următoare, astfel încât taxa nu îşi va mai avea rostul. Orice măsură administrativă trebuie să fie legală, justificată şi proporțională. Dacă 80–90% din parcări devin taxabile, iar „parcarea publică” devine simbolică, atunci măsura nu mai este echilibrată, chiar dacă există HCL.

Obligaţia de a nu avea datorii la bugetul local. Este o măsură care ar face ordine şi ar obliga cetăţenii să-şi achite obligaţiile într-un peisaj economic în care bun-platnicii se consideră mereu „vaca de muls“ a autorităţilor. Pe de altă parte, ar putea exista locatari fără posibilităţi financiare care să se considere dezavantajaţi.

Ce se întâmplă dacă îţi găseşti locul de parcare ocupat de un alt autoturism. Trebuie precizat că, la început, primăria a luat în calcul să atribuie locul de parcare doar până la ora 16, apoi a preferat varianta cu 24 de ore. Potrivit regulamentului, proprietarul autoturismului parcat fără autorizaţie pe locul respectiv va fi amendat cu o sumă între 500 şi 1.000 de lei. Pe tine ca proprietar, însă, te interesează să poţi parca, nu să fie amendat cel care ţi-a luat locul. Regulamentul nu prevede ridicare autovehiculelor în această situaţie.

Art 65: Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1000 lei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, următoarele fapte ale proprietarului/deținătorului /utilizatorului (după caz): j) staționarea autovehiculelor pe locul de parcare de reședintă;

Art.67: Constatarea și sancţionarea contravenţiilor se face de către poliţiști locali cu atribuţii de circulaţie din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova și agenţi constatatori împuterniciţi ai Primarului Municipiului Craiova, contravenția aplicându-se proprietarului/deținătorului/utilizatorului: (4) Măsura tehnico-administrativă de ridicare se poate dispune de către poliţiştii locali şi în cazurile prevăzute de art. 65, lit a), lit. e), lit. g) lit. h), lit. k), lit. l) lit. m) și lit. n). Art. 70 (1) Procedura și operaţiunile de ridicare și depozitare se realizează de către operatorul desemnat de autoritatea publică locală prin hotărâre a Consiliului Local. După cum vedem, litera j nu este inclusă.

Licitaţia: Cea mai mică taxă de parcare rezidenţială este de 170 de lei pentru zona 2, dar cuantumul ei va creşte la licitaţie. Cu cât, până la cât? Dacă, de exemplu, un proprietar licitează 1.000 de lei, ce fac cei care nu îşi permit? Atunci interesul general al fi afectat, iar primăria ar trebui să pună la dispoziţie mai multe locuri de parcare.

Fiind la început, procesul trebuie însă, salutat. Inconvenientele pot fi rezolvate pe parcurs.