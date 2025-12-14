Căldura Craiovei și felinarul roșu de la capătul tunelului

Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a anunțat astăzi, pe pagina sa de Facebook că orașul nu va rămâne fără căldură după ce Electrocentrale Craiova și-a cerut vineri intrarea în insolvență. Păloiu a explicat că procedura juridică pe care o folosește Electrocentrale o va feri de blocarea conturilor și, implicit de închiderea activității. Viceprimarul a precizat că la Termo Urban, societatea deținută de Primăria Craiova, care distribuie căldura produsă de Electrocentrale nu există probleme. Referitor la acest aspect, situația este, în realitate, nuanțată.

GdS a scris că vineri, la sediul Electrocentrale Craiova a avut loc ședința Consiliului Sindicatului CET Craiova II, la care a participat și directorul general Lorena Voican.

Aceasta a informat reprezentanții sindicatului că, în urma hotărârii CA din 11.12.2025, ținută la sediul Electrocentrale Craiova din Bariera Vâlcii, a depus pe rolul Tribunalului Dolj cerere de intrare în insolvență. Cauza ar fi amenda dată de Garda de Mediu pentru că societatea nu s-a conformat obligatiei de a cumpăra peste 900.000 de Certificate de CO2

Păloiu: Nu se oprește căldura

„Nu înțeleg cum unora nu le crapă obrazul de rușine când, cel puțin o dată pe lună, anunță pe Facebook apocalipsa peste Craiova. În lumea lor, paralelă , adevărul nu contează iar obrazul devine talpă de opincă. Ei văd că nu se întâmplă, dar continuă și speră ca măcar odată să aibă un motiv, cât de mic, să spună: ai văzut că e cum am spus?

Craiovenii s-au prins și nu mai intră în jocul lor, însă, mai sunt niște ciraci de prin alte orașe care spun prin comentarii că orașul rămâne fără apă și căldură, de exemplu, care nu știu că cei care-și asumă postări sunt doar niște habarniști, care confundă Termo Urban SRL cu Electrocentrale SA.

Cred că e evident acum că vreau să lămurim situația cu furnizarea apei și căldurii în Craiova.

Înainte de toate trebuie să spunem că ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD) a reușit să convingă Comisia Europeană să mențină în funcțiune trei grupuri, plus încă două de rezervă, pentru a susține sistemul energetic național, încă doi ani. Planul propus de USR era închiderea acestor grupuri , lăsând România în beznă și frig.

Situația Electrocentrale Craiova, cel care produce agentul termic pentru Craiova și care se află în subordinea Ministerului Energiei este similară cu a celorlalte grupuri din țară.

În urmă cu ceva timp, Electrocentrale Craiova și-a cerut insolvența din cauza unor datorii create în urma obligației de a plăti certificatele de CO2, bani care ar fi trebuit să ajungă la Ministerul Mediului din Guvernul României, adică statului român. Mai pe românește, statul român e dator la statul român.

Gura sau gaura de oxigen

Bineînțeles că decizia Electrocentrale este una salutară pentru că intrarea în procedura generală de insolvență reprezintă o ,,gură de oxigen,, pentru toate societățile care o solicită. După aprobarea procedurii, Electrocentrale Craiova își va putea continua activitatea fără riscul de a-i fi blocate conturile și astfel să nu-și poată plăti furnizorii. Mai mult, Electrocentrale Craiova va putea primi ajutoare de stat , așa cum alte unități similare au făcut-o și au reușit să se salveze.

De altfel, Electrocentrale Craiova ar mai trebui să funcționeze doi ani, conform ultimei decizii a Comisiei Europene, timp în care Primăria va reuși să realizeze o nouă capacitate de producție a energiei termice și electrice. Administrația craioveană a cumpărat terenul necesar investiției și se află în procedura de achiziție.

La Termo Urban, societatea primăriei, cea care distribuie populației apa caldă și căldura, nu există probleme decât în capul unora. Povestea lor este similară cu povestea drobului de sare.

Acum, că am lămurit situația, să tragem concluziile!

𝘾𝙧𝙖𝙞𝙤𝙫𝙚𝙣𝙞𝙞 𝙉𝙐 𝙫𝙤𝙧 𝙧𝙖̆𝙢𝙖̂𝙣𝙚 𝙛𝙖̆𝙧𝙖̆ 𝙖𝙥𝙖̆ 𝙘𝙖𝙡𝙙𝙖̆ 𝙨̦𝙞 𝙘𝙖̆𝙡𝙙𝙪𝙧𝙖̆! 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙚𝙩𝙖𝙩𝙚𝙖 𝙙𝙚 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙩̦𝙞𝙚 𝙖 𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚𝙞 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙘𝙚 𝙖𝙛𝙡𝙖𝙩𝙖̆ 𝙞̂𝙣 𝙨𝙪𝙗𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙚𝙖 𝙋𝙧𝙞𝙢𝙖̆𝙧𝙞𝙚𝙞 𝘾𝙧𝙖𝙞𝙤𝙫𝙖, 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙤 𝙐𝙧𝙗𝙖𝙣 𝙎𝙍𝙇, 𝙣𝙪 𝙨𝙚 𝙖𝙛𝙡𝙖̆ 𝙞̂𝙣 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙞𝙣𝙨𝙤𝙡𝙫𝙚𝙣𝙩̦𝙖̆. S𝙤𝙘𝙞𝙚𝙩𝙖𝙩𝙚𝙖 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙚𝙧𝙚 𝙖 𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚𝙞 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙘𝙚, 𝙎𝘾 𝙀𝙡𝙚𝙘𝙩𝙧𝙤𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡𝙚 𝘾𝙧𝙖𝙞𝙤𝙫𝙖 𝙖𝙛𝙡𝙖𝙩𝙖̆ 𝙞̂𝙣 𝙨𝙪𝙗𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙚𝙖 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙪𝙡𝙪𝙞 𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚𝙞, 𝙨̦𝙞-𝙖 𝙘𝙚𝙧𝙪𝙩 𝙞𝙣𝙨𝙤𝙡𝙫𝙚𝙣𝙩̦𝙖.”

Pentru o clarificare necesară, așa cum formulează și viceprimarul Dan Păloiu, trebuie spus că Termo Urban nu stă pe roze absolut deloc. Are datorii de aproximativ 1 milion de euro și se află în incapacitate de plată a agentului termic pentru acest sezon rece. Primăria a făcut un împrumut de 4 milioane de euro, bani pe care să-i plătească în numele Termo către Electrocentrale care nu mai avea bani de cărbune. Autoritățile au spus că este, de fapt, o plată în avans care ajută Electrocentrale să nu lase Craiova fără apă caldă și căldură. Deci, deși Termo are probleme financiare, distribuie căldură atât timp cât Electrocentrale o produce. Dacă Termo Urban va intra și ea în insolvență rămâne de văzut. Cu o rețea de conducte făcute praf, care pierd o treime din căldura distribuită, un număr de clienți în scădere și asociații de proprietari care acumulează datorii, luminița de capătul tunelului pentru Termo e mai mult un felinar roșu.