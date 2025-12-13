4.5 C
Știri de ultima orăLocalDoljSocietatea care produce căldura craiovenilor, băgată în insolvență

Societatea care produce căldura craiovenilor, băgată în insolvență

De Daniela Moise

Vineri, la sediul Electrocentrale Craiova a avut loc ședința Consiliului Sindicatului CET Craiova II, la care a participat și directorul general Lorena Voican.

Aceasta a informat reprezentanții sindicatului că, în urma hotărârii CA din 11.12.2025, ținută la sediul Electrocentrale Craiova din Bariera Vâlcii, a depus pe rolul Tribunalului Dolj cerere de intrare în insolvență.

Cauza ar fi amenda dată de Garda de Mediu pentru că societatea nu s-a conformat obligatiei de a cumpăra peste 900.000 de Certificate de CO2.

