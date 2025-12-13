2.6 C
Mehedinți: Cinci kilograme de articole pirotehnice, confiscate de la o femeie

De Daniela Moise

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au identificat o femeie, de 31 de ani, care deținea fără drept 5 kg de articole pirotehnice din categoria T1, fără să dețină calitatea de pirotehnician autorizat în condițiile Legii nr. 126/1995.

Articolele pirotehnice au fost ridicate, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de repararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

