Mehedinți: Șofer doljean, prins la volan deși avea permisul suspendat

Mehedinți: Șofer doljean, prins la volan deși avea permisul suspendat

De Daniela Moise

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin au depistat vineri, pe Calea Timișoarei, un bărbat de 30 de ani, din județul Dolj, care conducea un autoturism având exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, suspendată.

Bărbatul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii mehedințeni au dat vineri 329 de amenzi și au reținut 15 permise

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

