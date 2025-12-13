Mehedinți: Șofer doljean, prins la volan deși avea permisul suspendat

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin au depistat vineri, pe Calea Timișoarei, un bărbat de 30 de ani, din județul Dolj, care conducea un autoturism având exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, suspendată.

Bărbatul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

