Polițiștii mehedințeni au dat vineri 329 de amenzi și au reținut 15 permise

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au desfășurat vineri o razie pe două momente în scopul prevenirii și a combaterii faptelor antisociale și asigurării siguranței cetățenilor.

Activitățile, la care au participat 210 de polițiști, au vizat identificarea persoanelor suspectate de implicare în activități ilegale sau care se sustrag urmăririi penale, prevenirea și combaterea traficului și a consumului de droguri, reducerea riscului rutier și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică.

În cadrul activităţilor derulate, au fost legitimate prin intermediul aplicație e-DAC 1.015 persoane și au fost verificate 600 de vehicule.

Totodată, au fost efectuate verificări la 113 de societăți comerciale, fiind constatate în flagrant 6 infracțiuni.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 329 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 180.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 13 conducători auto. Acestora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, potrivit legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 8 vehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

320 de conducători auto au fost testați cu aparatura din dotare, în vederea stabilirii indiciilor cu privire la eventuala prezență a substanțelor psihoactive și consumului de alcool la volan.

Acțiunile de ieri au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, al polițiștilor Serviciului de Poliție Transporturi Mehedinți și al polițiștilor de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți.

Aceste activități fac parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate de polițiști pentru a combate diferitele încălcări ale legii și au rolul de a preveni orice formă de infracționalitate.

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți va lua, în continuare, toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și menținerea ordinii publice în județul Mehedinți.

Citește și: Olt: Un șofer de 19 ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un pom, pe DN 65