Avocaţii din Baroul Dolj, protest în faţa instituţiei

Avocații din Baroul Dolj au protestat în această dimineaţă, spun ei spontan, ca reacție la blocajul actual din justiție, care afectează drepturile și libertățile cetățenilor pe care îi reprezintă, dar și drepturile avocaților. De precizat că blocajul din justiţie a fost iniţiat de magistraţi, nemulţumiţi de măsurile guvernului Bolojan de reducere a pensiilor. Judecătorii au suspendat şedinţele care nu sunt urgente.

Decanul Baroului Dolj, Dragoş Nicu, a precizat că soluţia pentru deblocarea situaţiei este un pact social. „Avocații sunt primii care interacționează cu cetățeanul ce apelează la justiție, sunt primii care percep nemulțumirile. Sunt interfața cu care cetățeanul se adresează justiției.

În momentul în care avocații percep aceste nemulțumiri, preiau o mare parte din greutățile cetățeanului și, practic, manifestarea aceasta nu este doar pentru avocați, este în interesul cetățeanului. Baroul Dolj și Uniunea Națională a Baroului din România au semnalat în repetate rânduri necesitatea identificării unor modalități de reluare a activității instanțelor și parchetelor.

Indiferent de temeinicia revendicărilor actorilor sistemului judiciar, este nevoie de un pact social, este nevoie de o cale de dialog care să conducă la deblocarea activității justiției, pentru că într-un stat european, într-un stat modern, într-un stat de drept, suntem în situația în care una dintre puterile statului nu funcționează decât la niște parametri de avarie“, a spus decanul Baroului Dolj.

Dragos Nicu a precizat că nemulţumirile avocaţilor se referă şi la împovărarea fiscală şi la subfinanțarea întregului sistem judiciar.