Alexandru Stănescu, directorul ADR Sud-Vest Oltenia, a fost dat afară

Fratele lui Paul Stănescu, Alexandru, directorul ADR Sud-Vest Oltenia va pleca din funcţie peste două zile după trei ani petrecuţi ca şef al fondurilor europene din Oltenia. Conducerea Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nu i-a mai prelungit contractul cu încă un an pe motiv că activitatea ADR trebuie dinamizată. Director general interimar a fost numit Cătălin CATANĂ, actualul director general al Direcției Generale Autoritate de Management PR din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia.

Decizie surprinzătoare a conducerii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Alexandru Stănescu, fratele cunoscutului lider PSD, Paul Stănescu, va pleca din funcţia pe care a deţinut-o timp de trei ani. Alexandru Stănescu nu a fost demis direct, ci nu i s-a mai prelungit contractul cu un an.

Care este motivul? Jocuri politice în aşteptarea alegerilor de la vârful PSD? Poliţe plătite? Motive pot fi multe. Oficial, motivul este o senină şi pozitivă dinamizare a activităţii unei instituţii care controlează peste un miliard de euro din fonduri europene.

Cine sunt membrii CDR Sud-Vest Oltenia

Poate un răspuns s-ar putea găsi în structura Consiliului pentru Dezvoltare Regională. El este format din preşedinţii celor cinci Consilii Judeţene din Oltenia, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea. Pe lângă aceştia se regăsesc primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia Oltului: Craiova, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea şi, în loc de Slatina, municipiul Caracal, reprezentat de Ion Doldurea, dacă vă spune ceva numele.

Mai departe, din partea Doljului fac parte primarii din Filiaşi şi Daneţi, din partea Gorjului, primarii din Târgu Cărbuneşti şi Runcu, din partea Mehedinţiului, primarii din Strehaia şi comuna Jiana, din partea Vâlcii, primarii de la Ocnele Mari şi Stoileşti, iar din partea Oltului, primarii din Balş şi comuna Cârlogani.

Şedinţa în care lui Alexandru Stănescu nu i s-a mai prelungit mandatul a avut loc marţi, ocazie cu care a fost ales şi preşedintele CDR Sud-Vest Oltenia. Este vorba despre preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu. Preşedinţia se obţine prin rotaţie.