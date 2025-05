Tineri judecaţi pentru pornografie infantilă, obligaţi să poarte dispozitive de supraveghere

Judecătorii au obligat doi tineri din Dolj, unul de 18 ani şi altul de 20 de ani, acuzaţi de comiterea infracţiunii de pornografie infantilă, să poarte dispozitive de supraveghere. Potrivit anchetatorilor, în 2023 şi 2024, cei doi suspecţi au distribuit materiale pornografice cu două minore de 13 ani. Cei doi inculpaţi au fost arestaţi preventiv la începutul acestui an, iar în aprilie au fost plasaţi sub control judiciar.

Anchetatorii au precizat că tânărul de 18 ani a convins o minoră să-i trimită imagini în care avea un comportament sexual explicit. Ulterior, imaginile au fost distribuite de inculpat pe o platformă de socializare.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada iunie 2023 – august 2024, persoana în cauză ar fi determinat o victimă minoră, de 13 ani, să producă cu telefonul mobil și să îi transmită imagini în care manifestă un comportament sexual explicit. Ulterior, materialele pornografice ar fi fost distribuite de persoana cercetată prin intermediul unei platforme de socializare. Probatoriul administrat în cauză a mai relevat că, în intervalul martie – iunie 2024, o altă persoană, de 20 de ani, care se sustrage urmăririi penale, ar fi procurat, deținut, stocat și distribuit, printr-un sistem informatic, materiale pornografice de tip imagine și video, înfățișând o altă minoră de 13 ani în ipostaze sexuale explicite”, au precizat oamenii legii.

Tineri judecaţi pentru pornografie infantilă

Unul dintre inculpaţi, care este acuzat de pornografie infantilă, în formă continuată, a fost arestat preventiv pe 31 ianuarie. Al doilea inculpat din dosar, suspectat de pornografie infantilă şi şantaj, a fost încarcerat pe 19 februarie.

Anchetatorii au susţinut că acesta din urmă, în aprilie 2024, „a amenințat-o pe persoana vătămată minoră cu darea în vileag a unor fapte reale compromițătoare pentru aceasta, respectiv distribuirea materialului pornografic cu minori și divulgarea faptului că fumează țigarete electronice tip „vape”, în scopul de a dobândi în mod injust foloase patrimoniale (sume de bani) și nepatrimoniale (alte materiale pornografice)”. Acelaşi inculpat este acuzat că a şantajat şi o altă victimă minoră.

În februarie, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpaţi. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, iar în aprilie a ieşit din procedura de cameră preliminară. Pe 21 mai, la primul termen de judecată, instanţa a amânat judecarea cauzei pentru data de 18 iunie.

Cei doi inculpaţi, obligaţi să poarte dispozitive de supraveghere

Pe 16 aprilie, Curtea de Apel Craiova a dispus plasarea sub control judiciar a tânărului acuzat de pornografie infantilă. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul a fost obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. În plus, a fost obligat să nu se apropie de celălalt inculpat din dosar şi de persoanele vătămate.

La sfârşitul lunii aprilie, Tribunalul DOlj l-a plasat sub control judiciar pe celălalt inculpat din dosar. Şi acesta a fost obligat să să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Hotărârea Tribunalului Dolj a fost contestată de DIICOT la Curtea de Apel Craiova. La începutul lunii mai, instanţa a respins contestaţia anchetatorilor. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.