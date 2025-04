Primii pași pentru lucrările la Pasajul Gârlești. Proprietarii expropiați își mută gardurile

Se fac primi pași pentru demararea lucrărilor la Pasajul de pe strada Gârlești. Primăria Craiova a început procedurile de expropriere pentru a pregăti terenul pentru culoarul necesar pasajului. În același timp, operatorii de servicii au demarat, și ei relocarea utilităților. Conform rapoartelor de evaluare, Primăria Craiova plăteșete peste 70.000 de euro despăgubiri proprietarilor imobilelor „situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, pasajului Gârleşti.

Aşa ar trebui să arate Pasajul Gârleşti

“Procedurile de achiziție publică (pentru execuția lucrărilor, pentru supervizarea execuției lucrărilor și pentru activitatea de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă -SSM ) pentru realizarea obiectivului de investiție „Realizare construcție pasaj pe str. Gârlești (la intersecție cu calea ferată)” sunt derulate de Compania Națională de Investiții CNI SA. UAT Municipiul Craiova a demarat procedurile de expropriere în vederea eliberării culoarului necesar realizării obiectivului de investiție. Totodată au demarat procedurile pentru relocarea utilităților”, au precizat reprezentanții Primăriei Craiova.

Exproprieri

Concret, Primăria Craiova plătește pentru aceste exproprieri, despăgubiri în valoare de 254.527 de lei, echivalentul a 70.526 de euro.Sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, au fost stabilite în baza unui raport de evaluare.

Pentru realizarea pasajului Gârleşti sunt expropriate bunuri imobile, case şi terenuri, în număr de 14.Cea mai mare despăgubire o primește proprietraul unui teren şi două imobile, care au fost evaluate la valoarea de 150.984 de lei, respectiv 30.441,55 de euro. Cea mai mică sumă o va primi proprietarul unui teren de 1mp. Acesta va fi despăgubit pentru acel mp cu 120 de lei, respectiv 24,18 euro. Cele mai mari despăgubiri le primesc proprietarii imobilelor care pe lângă terenuri deţin şi construcţii. Sunt în această situaţie doi proprietari.

Aici se va construi pasajul Gârlești

Primul primeşte pentru un teren de 185mp o sumă de 21.960 de lei, pentru o construcţie de 85 mp primeşte 120.106 de lei, iar pentru o altă construcţie de 13 mp, 8.918 de lei. Cel de-al doilea proprietar va fi desăgubit cu suma de 8.703 de lei pentru un teren de 40 de mp şi o construcţie de 25 de mp. O altă despăgubire destul de mare o primeşte un alt proprietar pentru două terenuri, unul de 174 de mp şi cel de-al doilea cu o suprafaţă de 29 de mp. Valoarea acestora a fost stabilită la 64.960 de lei echivalentul a 13.089,44 de euro.

Aici va fi construit Pasajul Gârlești

Investiție realizată de CNI

Guvernul României a aprobat, încă din august 2024 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare construcție pasaj pe str. Gârleşti (la intersecție cu calea ferată), municipiul Craiova, judeţul Dolj“, obiectiv care cade în sarcina Ministerului Dezvoltării.Investiția va fi realizată de CNI, valoarea totală cu TVA aprobată fiind de 135.608.000 lei, din care construcții + montaj în sumă de 110.521.000 lei. Din această sumă, ministerul va asigura 115.069.000 lei (93.647.000 lei partea de construcții și montaj). Diferența de 20.539.000 lei va fi suportată de municipiul Craiova (16.847.000 partea de construcții și montaj).

Prețurile sunt cele valabile la 15 ianuarie 2024, cu un curs valutar de 4,9736 lei/euro.Sumele sunt eșalonate pe trei ani, după cum urmează: 35.583.000 lei în primul an, 45.656.000 lei în al doilea an și 54.369.000 lei în al treilea an. De altfel, și durata execuției este de 36 de luni. Pasajul va avea 105 m, va fi hobanat cu două deschideri, cu 807 m de drumuri colectoare, 208 m viaducte de acces și 130,18 m rampe de pământ armat. CNI a scos la licitație Pasajul Gârleşti în octombrie 2024, iar termenul de deschidere a ofertelor era 22.11.2024. În fazele de evaluare autoritatea contractanta a adresat mai multe solicitari de clarificare ofertanților,