Cursuri online și școli închise astăzi din cauza vremii nefavorabile

Elevii din șase unități de învățământ din România vor urma cursurile în sistem online luni, 12 ianuarie, iar în alte trei școli activitatea va fi suspendată temporar, urmând ca orele să fie recuperate ulterior. Măsura a fost anunțată duminică de Ministerul Educației și Cercetării, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Școli afectate în șapte județe

Potrivit informațiilor transmise de inspectoratele școlare județene, unitățile vizate se află în județele:

Argeș,

Arad,

Dolj,

Gorj,

Olt,

Timiș,

Bistrița-Năsăud.

În șase unități de învățământ, câte una în fiecare dintre județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș, cursurile se vor desfășura online. Acestea însumează aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari.

Activitate suspendată în trei unități de învățământ

În alte trei școli, din județele Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt, activitatea didactică va fi suspendată complet. Aproximativ 100 de elevi sunt afectați de această decizie, iar orele pierdute vor fi recuperate ulterior, conform procedurilor stabilite de unitățile de învățământ.

Cod galben de ger și ninsori în nordul țării

Măsurile vin în contextul în care mai mult de jumătate dintre județele din nordul României se află sub cod galben de vreme deosebit de rece. Avertizarea meteorologică este valabilă până marți, 13 ianuarie, și vizează temperaturi extrem de scăzute, ninsori și intensificări ale vântului, condiții care pot afecta deplasarea elevilor și siguranța în unitățile școlare.

