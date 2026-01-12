(VIDEO) Timothée Chalamet triumfă la Globurile de Aur și îl devansează pe Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet a fost unul dintre marii câștigători ai ediției din acest an a Premiilor Globurilor de Aur, reușind să-l învingă pe Leonardo DiCaprio și alți actori consacrați la categoria cel mai bun actor într-un film musical sau comedie. Distincția i-a fost acordată pentru rolul din producția „Marty Supreme”, un film centrat pe lumea tenisului de masă.

Actorul american câștigă primul său Glob de Aur și intră puternic în cursa pentru Oscar

La 30 de ani, Chalamet obține astfel primul său Glob de Aur, după cinci nominalizări anterioare, consolidându-și poziția în cursa pentru Premiile Oscar.

„One Battle After Another”, marele câștigător al serii

Deși Leonardo DiCaprio a ratat premiul pentru interpretare, filmul său „One Battle After Another” a dominat gala, obținând patru trofee importante, inclusiv pentru cel mai bun film musical sau comedie și cel mai bun regizor. Paul Thomas Anderson a fost recompensat atât pentru regie, cât și pentru scenariu.

În discursul său, Anderson le-a mulțumit membrilor echipei și a declarat că este recunoscător pentru sprijinul acordat filmului și pentru libertatea de a-și urma viziunea artistică.

Discurs emoționant al lui Timothée Chalamet

Primind trofeul, Chalamet a vorbit despre recunoștință și perseverență, amintind de influența tatălui său și de lecțiile învățate în copilărie, potrivit BBC. Actorul le-a mulțumit părinților și partenerei sale, Kylie Jenner, subliniind că această victorie este cu atât mai prețioasă după anii în care a plecat de la ceremonii fără premii.

Jessie Buckley și surpriza serii la categoria dramă

Actrița irlandeză Jessie Buckley a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un film dramatic pentru rolul din „Hamnet”, adaptare a romanului semnat de Maggie O’Farrell. Filmul a produs una dintre surprizele serii, câștigând și premiul pentru cel mai bun film dramatic, în detrimentul favoritului „Sinners”, potrivit BBC.

Jessie Buckley din „Hamnet” a câștigat cea mai bună actriță, o categorie la care se așteaptă să câștige pe tot parcursul sezonului de premiere

Regizoarea Chloe Zhao s-a declarat profund emoționată de recunoașterea primită, iar producătorul Steven Spielberg a lăudat viziunea regizorală, afirmând că Zhao a fost alegerea ideală pentru a spune această poveste.

Mesaje puternice și momente memorabile pe scenă

Teyana Taylor a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru „One Battle After Another” și a transmis un mesaj puternic despre reprezentare și încredere în sine, adresat tinerelor de culoare.

Teyana Taylor a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar pentru filmul „One Battle After Another”

Stellan Skarsgård, în vârstă de 74 de ani, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar și a făcut un apel pasionat pentru vizionarea filmelor în cinematografe, subliniind importanța experienței de pe marele ecran.

Rose Byrne a fost desemnată cea mai bună actriță într-un film musical sau comedie și a adus un omagiu familiei sale într-un discurs presărat cu umor.

Producții internaționale și TV, recompensate la Globuri

Filmul brazilian „The Secret Agent” a câștigat premiul pentru cel mai bun film internațional, iar actorul Wagner Moura a fost desemnat cel mai bun actor într-un film dramatic. Animația K-pop „Demon Hunters” a obținut trofeele pentru cel mai bun film de animație și cel mai bun cântec original.

În zona televiziunii, serialul Netflix „Adolescence” a adus mai multe premii actorilor britanici Stephen Graham, Owen Cooper și Erin Doherty. Tânărul Owen Cooper, în vârstă de doar 16 ani, a impresionat prin modestia discursului său.

Printre alți câștigători TV s-au numărat Jean Smart, Noah Wyle, Michelle Williams și Seth Rogen, acesta din urmă remarcând ironia faptului că a recreat Globurile de Aur într-un episod al propriului serial.

Un pas decisiv spre Oscar

Globurile de Aur rămân un indicator important în sezonul premiilor de la Hollywood, iar victoria lui Timothée Chalamet îi oferă un avantaj semnificativ în competiția pentru Oscar, într-un an dominat de diversitate cinematografică și performanțe apreciate de critici.

