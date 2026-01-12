(VIDEO) Iranul amenință cu represalii dacă SUA intervin, pe fondul represiunii sângeroase a protestelor

Iranul a avertizat că va riposta în cazul unui atac din partea Statelor Unite, în timp ce informații provenite de la BBC și de la activiști pentru drepturile omului indică faptul că sute de protestatari au fost uciși într-o represiune guvernamentală tot mai dură. Surse din Teheran descriu situația ca fiind „o zonă de război”, cu străzi pline de sânge și cadavre transportate cu camioane.

Potrivit Agenției de Știri a Activistilor pentru Drepturile Omului, cu sediul în SUA, moartea a cel puțin 495 de protestatari și a 48 de membri ai forțelor de securitate a fost confirmată la nivel național. Alte aproximativ 10.600 de persoane ar fi fostreținute în doar două săptămâni de tulburări.

Imagini șocante din spitale și morgi

BBC a identificat aproximativ 180 de saci mortuari în imagini provenite de la o morgă din apropierea Teheranului. Personalul medical din mai multe spitale a declarat că unitățile sanitare au fost copleșite de numărul mare de morți și răniți.

În orașul Rasht, 70 de cadavre ar fi fost aduse într-un singur spital într-o singură seară, iar un lucrător medical din Teheran a relatat că numeroși tineri au murit din cauza împușcăturilor directe în cap sau inimă, unii dintre ei decedând înainte de a ajunge la spital.

SUA analizează opțiuni, Iranul amenință cu răspuns militar

Statele Unite au avertizat că ar putea interveni în Iran din cauza uciderii protestatarilor. Președintele american Donald Trump a declarat că liderii iranieni ar fi cerut negocieri, dar a subliniat că Washingtonul „ar putea fi nevoit să acționeze înainte de o întâlnire”.

Potrivit unor oficiali citați de presa americană, opțiunile analizate includ lovituri militare, atacuri cibernetice, intensificarea sprijinului pentru surse antiguvernamentale online sau impunerea de sancțiuni suplimentare.

În replică, președintele parlamentului iranian a avertizat că un atac american ar transforma Israelul, forțele americane și centrele maritime din regiune în „ținte legitime”.

Proteste transformate în mișcare împotriva regimului

Inițial declanșate de creșterea inflației, protestele s-au transformat rapid într-o mișcare care cere sfârșitul guvernării clericale conduse de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Autoritățile iraniene au catalogat manifestanții drept „dușmani ai lui Dumnezeu”, o acuzație care poate atrage pedeapsa cu moartea.

Duminică, Iranul a anunțat trei zile de doliu pentru ceea ce a numit „martiri uciși în lupta națională împotriva SUA și Israelului”.

Dovezi video și restricții severe de internet

Deși jurnaliștii internaționali nu pot relata direct din Iran, mai multe videoclipuri verificate de BBC arată confruntări violente între protestatari și forțele de securitate în orașe precum Teheran, Mashhad, Ilam sau în provinciile Kermanshah și Bushehr.

Autoritățile au impus o închidere aproape totală a internetului, inclusiv a rețelei interne, o măsură considerată mai severă decât în timpul protestelor „Femei, Viață, Libertate” din 2022. Experții avertizează că singura cale de acces către exterior ar fi prin conexiuni prin satelit, precum Starlink, însă acestea pot fi monitorizate de guvern.

Reza Pahlavi îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele

Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah al Iranului, le-a transmis protestatarilor că lumea le urmărește curajul și a promis că „în curând va fi alături de ei”. El a susținut, fără dovezi confirmate, că regimul se confruntă cu dezertări în rândul forțelor de securitate.

Protestele actuale sunt cele mai ample de la revolta din 2022, declanșată de moartea Mahsei Amini, când peste 550 de persoane au fost ucise și aproximativ 20.000 reținute, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.

Citește și: S-au scumpit apa și canalizarea