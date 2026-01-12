S-au scumpit apa și canalizarea

Operatorul de apă și canal al orașului Craiova, Compania de Apă Oltenia, și-a anunțat abonații că din această lună crește prețul serviciilor. Prin urmare, furnizarea apei potabile și canalizarea se scumpesc, conform avizului ANRSC 135 / 18.11.2025.

CAO

Până anul trecut, în Craiova, prețul apei potabile transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a Companiei de Apă Oltenia era de 9,31 lei/mc fară TVA. Tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare era de 7,47 lei/mc fară TVA. De la 1 ianuarie 2026, CAO are aviz ANRSC de creștere a prețurilor și tarifelor la apă și canal. Prin urmare, din ianuarie 2026 craiovenii vor plăti pentru un mc de apă 10,45 de lei fără TVA, iar pentru canalizare, 8,19 de lei/mc fără TVA.

”Vă comunicăm că, începând cu luna ianuarie 2026, prețurile/tarifele aferente serviciilor prestate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. se modifică după cum urmează: apa potabilă: 10,45 lei/mc fără T.V.A.; canalizare-epurare: 8,19 lei/mc fără T.V.A. Această modificare este ca urmare a Deciziei A.N.R.S.C. nr. 135/18.11.2025.”, se arată în mesajul transmis abonaților CAO.

Craiova, locul patru

Din cei 47 de operatori regionali existenți la nivel național, 13 au anunțat deja ajustări de preț. Procentele de majorare diferă de la o zonă la alta, pornind de la 11,08% în Craiova și ajungând până la 19,65% în Turda. Alte orașe în care tarifele vor crește sunt Arad, Focșani, Constanța, Târgoviște și Bacău, cu scumpiri cuprinse între 12 și 13%. În Târgu Jiu, Pitești și Brașov, majorările se vor situa între 14 și 15%, în timp ce Oradea va avea o creștere de 16%, iar Suceava de 16,9%.

La nivel de țară, cel mai mare preț pentru apă îl plătește populația din localitatea Bacău, respectiv 11, 25 de lei/mc, fără TVA, iar tariful la canalizare este de 8,40 de lei/mc fără TVA. Pe locul al doilea este orașul Turda cu un preț de 10,79 de lei/mc pentru apa potabilă, iar tariful la canalizare este de 9,24 de lei/mc fără TVA. Ieșenii plătesc 10,64 de lei/mc pentru apa potabilă și 10,53 de lei/mc fără TVA pentru canalizare. Craiova este pe locul patru în ceea ce privește prețul apei și tariful canalizării.

Cel mai mic preț

La polul opus cu cel mai mic preț la apă și canal sunt două comune din județul Timiș, unde prețul apei este de 4,76 de lei/mp fără TVA, iar tariful la canalizare este de 6,60 de lei/mc fără TVA. Prețuri mici la apă sunt și în Râmnicu Vâlcea, unde populația plătește 5,72 de lei/mc fără TVA pentru apă și un tarif de 6,43 de lei/mc pentru canal.

În ultimii ani au mai avut loc ajustări ale prețurilor și tarifelor la apă și canal.

Tarife totale

Dacă sunt luate în calcul atât apa, cât și canalizarea, cu TVA inclus, cele mai mari tarife totale vor fi practicate de operatorul din Iași, unde prețul va ajunge la 23,50 lei pe metru cub. Pe următoarele locuri se situează operatorii din Dâmbovița, cu 22,47 lei, Turda cu 22,23 lei, Bacău cu 21,81 lei, Craiova cu 20,69 lei, Piatra-Neamț cu 20,66 lei, Ploiești cu 20,55 lei, Suceava cu 20,42 lei, Mediaș cu 20,10 lei și Vaslui cu 20,07 lei.

La polul opus, cele mai mici tarife totale vor fi practicate de Aquatorontal SRL din județul Timiș, unde prețul va fi de 12,61 lei pe metru cub. Urmează operatorii din Miercurea-Ciuc cu 12,69 lei, Orăștie cu 12,72 lei, Sibiu cu 13,43 lei, Râmnicu Vâlcea cu 13,49 lei și Tulcea cu 13,53 lei pe metru cub.