Cursuri suspendate în nouă unități de învățământ din cinci județe, din cauza vremii și a problemelor tehnice

Cursurile școlare vor fi suspendate joi și vineri în nouă unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova.

Cauza:

întreruperile în furnizarea energiei electrice și a agentului termic

drumuri impracticabile, a anunțat Ministerul Educației.

Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate la:

Liceul Tehnologic „Radu Negru” din Galați (8 și 9 ianuarie – cursuri online),

Grădinița „Sf. Stelian”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 30 din Galați (8 ianuarie – online),

Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 din Ploiești, unde activitatea se va desfășura online în perioada 8–16 ianuarie, din cauza unor lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor.

Într-o informare anterioară, Ministerul Educației preciza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile vor fi suspendate în zilele de 8 și 9 ianuarie în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj. Este vorba despre:

Școala Primară General Berthelot și Școala Gimnazială Răchitova (Hunedoara),

Școala Gimnazială Balta (Mehedinți),

Școala Gimnazială nr. 1 Marca, Școala Primară Glod și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău (Sălaj).

Ministerul Educației a menționat că informațiile vor fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivel județean. Totodată, consiliile de administrație ale unităților de învățământ afectate vor stabili măsurile necesare pentru recuperarea orelor de curs.

