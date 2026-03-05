INSTANT IMM – Garanția care accelerează finanțarea afacerilor dinamice creat pentru antreprenorii care nu amână creșterea

Într-un context economic în care viteza de reacție și accesul rapid la capital fac diferența dintre stagnare și creștere, INSTANT IMM vine în sprijinul antreprenorilor dinamici și orientați spre dezvoltare, cu o soluție de garantare simplă, rapidă și adaptată realităților din piață.

Produsul este dezvoltat de FNGCIMM SA-IFN și are ca obiectiv acordarea de garanții din surse proprii, în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 80% din valoarea finanțărilor de maximum 300.000 lei (garanție maximă de 240.000 lei), atât pentru capital de lucru, cât și pentru investiții.

INSTANT IMM permite garantarea oricărui tip de credit destinat dezvoltării și susținerii activității curente sau pentru investiții. reprezentând un răspuns concret la nevoile reale ale IMM-urilor, fie că este vorba despre achiziție de marfă, plata furnizorilor, plata chiriei, a salariilor sau trainingurilor, pentru investiții în echipamente, utilaje sau autovehicule, dezvoltarea de platforme online, aplicații sau achiziția de licențe, cumpărarea de terenuri.

Un element distinctiv major al produsului este schimbarea paradigmei de selecție a clienților. Spre deosebire de produsele standard din portofoliul FNGCIMM SA-IFN – unde clienții sunt selectați exclusiv de către finanțatorii parteneri – în cazul INSTANT IMM, Fondul preselectează companiile eligibile și le transmite către bănci cu garanția preaprobată. Astfel, banca are siguranța că viitorul client este eligibil pentru garantare, iar clientul nu mai trebuie să își facă griji în privința altor tipuri de garanții, fie ele imobiliare, mobiliare sau de altă natură. Selecția se realizează din baza de date a Fondului, vizând companii cu istoric bun de plată, capitaluri proprii pozitive la ultimul bilanț. fără istoric de insolvență.

Această abordare reduce considerabil timpul de așteptare, oferă antreprenorului predictibilitate, asigură finanțatorului certitudinea că garanția este deja validată. După transmiterea Acordului CRC în original, se efectuează scoringul, iar antreprenorii eligibili sunt informați rapid asupra comisionului de garantare și direcționați către unul dintre finanțatorii parteneri.

Un alt avantaj esențial pentru antreprenorii aflați în faza de dezvoltare, o reprezintă creditele de investiții de până la 300.000 lei, ce pot fi acordate cu garanție FNGCIMM în proporție de 80% și fideiusiune, fără ipotecarea activelor companiei. Astfel, IMM-urile își pot păstra flexibilitatea și capacitatea de a accesa noi finanțări în viitor.

INSTANT IMM înseamnă și simplificarea documentației. Comparativ cu produsele standard de garantare, au fost eliminate documente precum declarația pe propria răspundere, certificatul de înmatriculare, acordul MF,

Un alt avantaj pentru IMM-uri îl reprezintă, perioada de garantare extinsă la 36 de luni, pentru capitalul de lucru, oferind stabilitate și predictibilitate în gestionarea fluxurilor financiare, iar în cazul creditelor de investiții, garanția este acordată pe durata stabilită de finanțator, cu posibilitatea unei perioade de grație de până la 12 luni, pentru a permite maturizarea investiției înainte de începerea rambursării integrale.

INSTANT IMM nu este doar o garanție financiară. Este un accelerator pentru afacerile care gândesc pe termen lung și acționează rapid.

Într-o perioadă în care accesul la finanțare devine esențial pentru supraviețuire și dezvoltare, dar totodată mai dificil din cauza condițiilor economice, FNGCIMM urmează să lanseze în acest an, noi soluții de finanțate garantată pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri.

