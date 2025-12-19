Prețuri anunțate pentru biletele la finala Campionatului Mondial 2026: Care au fost prețurile la edițiile precedente?

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 se apropie cu pași rapizi. Deși nu toate echipele participante au fost decise, tragerea la sorți a grupelor deja a avut loc. Mai mult ca atât, au fost făcute publice tarifele pentru biletele la întreg turneul din 2026, inclusiv pentru marea finală, ce a stârnit reacții puternice în rândul suporterilor din întreaga lume, prețurile fiind considerabil mai mari decât la edițiile anterioare ale competiției.

Desigur, în prezent fotbalul poate fi urmărit foarte ușor de acasă, pe televizor, laptop sau telefon. Cu toate acestea, pentru meciurile importante și competițiile mari, prezența pe stadion rămâne specială. Cei care vor să fie acolo se gândesc inevitabil la costuri: transportul, cazarea, mai ales dacă evenimentul are loc în alt oraș sau într-o altă țară, dar și la prețul biletelor.

Așadar, cât vor costa biletele la turneul din 2026 și cum se raportează aceste sume la prețurile Campionatelor Mondiale precedente?

Prețurile pentru finala din 2026

Potrivit informațiilor publicate de BBC, biletele pentru marea finală vor fi disponibile în trei categorii distincte, fiecare destinată diferitelor zone ale stadionului. Așadar, biletele din categoria avantajoasă costă 4.185 de dolari SUA, biletele din categoria standard costă 5.560 dolari SUA, iar prețurile din categoria premium sunt la 8.860 de dolari SUA.

Aceste prețuri marchează o creștere semnificativă, chiar dramatică, față de turneele anterioare, reflectând tendința de comercializare intensivă a evenimentului și o orientare clară către un public cu putere mare de cumpărare. La început, planul inițial al FIFA nu includea nicio formă de reducere semnificativă pentru biletele la World Cup 2026, lucru care a stârnit critici din partea fanilor din întreaga lume. După reacțiile puternice asupra prețurilor ridicate, organismul de conducere a introdus o nouă categorie de bilete denumită „Supporter Entry Tier” la preț fix de 60 de dolari SUA pentru fiecare dintre cele 104 meciuri ale turneului, inclusiv finala. Aceste bilete mai ieftine vor reprezenta aproximativ 10% din alocările pentru suporterii echipelor calificate, iar împreună cu categorii „Supporter Value Tier” vor alcătui jumătate din totalul de bilete distribuite prin asociațiile naționale. De asemenea, pentru fanii care achiziționează prin aceste canale, FIFA va renunța la taxele administrative sau la rambursări dacă echipa lor nu avansează în fazele eliminatorii.

Finala va fi găzduită pe Stadionul MetLife din zona metropolitană New York-New Jersey, care are o capacitate de peste 82.000 de locuri. Acest stadion ultramodern a fost ales pentru prestigiul său și pentru infrastructura excepțională, dar aceste avantaje vin la un preț considerabil pentru suporteri. Astfel, finala din 2026 va fi cel mai scump meci din istoria Campionatului Mondial.

Comparație cu Campionatele Mondiale din 2022 și 2018

Diferența față de ediția precedentă rămâne clară și greu de explicat din perspectiva fanilor obișnuiți. La Campionatul Mondial din 2022, găzduit de Qatar, cele mai ieftine bilete pentru finală au fost în jur de 600 de dolari pentru vânzarea generală, în timp ce au existat și variante mai accesibile, de aproximativ 200 de dolari, destinate unor categorii speciale sau rezidenților. Chiar și așa, dacă nu luăm în calcul facilitățile și reducerile oferite de FIFA pentru Campionatul Mondial din 2026, diferența față de prețurile anunțate rămâne foarte mare, noile tarife fiind de câteva ori peste nivelul ediției din Qatar.

Pentru a înțelege mai bine amploarea creșterii și pentru a pune lucrurile în perspectivă, merită să privim și la turneul din 2018, organizat în Rusia. La acea ediție, considerat încă relativ recentă, biletele de categoria superioară (Category 1) pentru finală costau 1.100 de dolari, o sumă care la acel moment părea substanțială, dar care acum pare modestă în comparație cu tarifele planificate pentru 2026.

Biletele pentru meciurile din faza grupelor începeau de la aproximativ 105 dolari, o sumă accesibilă pentru mulți suporteri internaționali. În plus, locuitorii Rusiei beneficiau de o categorie specială de prețuri reduse, cu tarife pornind de la doar 20 de dolari pentru anumite meciuri, demonstrând un efort real de a face evenimentul accesibil populației locale. Această abordare incluzivă contrastează puternic cu strategia de prețuri pentru 2026.

Cum se compară prețurile finalei Cupei Mondiale cu cele mai mari evenimente sportive din SUA?

În același timp, pentru a înțelege mai bine poziționarea tarifară a finalei Campionatului Mondial 2026, este util să facem o comparație cu cele mai prestigioase evenimente sportive din Statele Unite, țara gazdă principală a turneului.

Super Bowl, marea finală a campionatului de fotbal american NFL, rămâne tradițional cel mai scump eveniment sportiv anual din America. La ediția din 2024, desfășurată în Las Vegas, prețul mediu al unui bilet era de 8.600 dolari, cu cele mai ieftine bilete pornind de la aproximativ 6.000-8.000 dolari. Biletele premium ajungeau până la 45.000 dolari, iar suitele VIP pentru 20 de persoane costau aproape 2 milioane dolari.

La fel, prețurile pentru finalele recente a altor evenimente sportive precum NBA (baschet) și MLB (baseball) ajung la o medie de 4.150 dolari pe piața secundară, ce este aproape echivalent cu cel mai ieftin bilet la finala Campionatului Mondial de fotbal.

Comparația arată că prețurile anunțate pentru finala Cupei Mondiale 2026 se aliniază, în linii mari, cu tarifele practicate la alte mari evenimente sportive din America de Nord. Din acest punct de vedere, fotbalul internațional ajunge să fie poziționat într-o zonă de preț similară cu competiții consacrate precum Super Bowl sau finalele din ligile majore americane. În același timp, după reacțiile legate de costuri, FIFA a făcut unele ajustări și a introdus un număr limitat de bilete la prețuri reduse, ceea ce atenuează parțial diferențele pentru anumite categorii de