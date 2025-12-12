Dream Cars aduce în Oltenia gama completă de automobile OMODA & JAECOO – tehnologie, siguranță și stil

Craiova, pregătește-te pentru o lansare auto de excepție! Compania Dream Cars, cu o tradiție de peste 15 ani în asigurarea calității și a încrederii pe piața auto din Oltenia, confirmă aducerea gamelor OMODA și JAECOO în Oltenia. Lansarea aduce în prim-plan modelele cu motorizări flexibile – termice, full hybrid, Plug-in hybrid și electrice.

Într-o piață auto în continuă schimbare, experiența face diferența. Cu un istoric de 15 ani în vânzarea de autoturisme, echipa Dream Cars a înțeles că șoferii din Oltenia nu mai caută doar un simplu mijloc de transport. Ei caută tehnologie, design distinctiv, siguranță de top și un partener de încredere pe termen lung.

Performanță modelată de inteligență

Pe o piață SUV din ce în ce mai competitivă, OMODA & JAECOO oferă un argument convingător: inteligență premium. Sub exterioarele fluide și interioarele rafinate se află o putere proiectată pentru viitor.

OMODA & JAECOO integrează sisteme de propulsie avansate și tehnologii de eficiență ridicată, concepute pentru a reacționa dinamic la mediul de condus, oferind accelerație lină, livrare echilibrată a puterii și utilizare optimă a energiei.

În loc să copleșească șoferul prin complexitate, aceste vehicule fac performanța să pară instinctivă, datorită sistemelor inteligente care:

• Ajustează comportamentul motorului și al transmisiei în timp real

• Optimizează performanța pentru eficiență sau putere la cerere

• Monitorizează drumul și condițiile de condus pentru un control sporit

• Mențin tracțiunea și stabilitatea pe terenuri variate

Rezultatul este o experiență de condus care inspiră încredere naturală — puternică atunci când este nevoie, liniștită și rafinată când nu este.

Reprezentanții Dream Cars subliniază că acest parteneriat nu este întâmplător. „După 15 ani în care am interacționat cu mii de clienți din Oltenia, știm exact ce își doresc: siguranță, tehnologie care să le ușureze viața și un design care să îi reprezinte. OMODA și JAECOO nu sunt doar alternative, ci stabilesc noi standarde de calitate ‘premium accesibil’,”declară echipa managerială.

Cele două mărci se completează reciproc: OMODA este dedicată spiritului tânăr, dinamic și fashion, în timp ce JAECOO se adresează celor care caută rafinament, robustețe și evadare în off-road.

Vedetele Lansării: Tehnologie și Calitate Excepțională

Dream Cars propune modele care impresionează prin lista dotărilor standard și finisajele de top. Iată ce pot descoperi oltenii în showroom-ul din Craiova:

JAECOO 7 – Eleganța întâlnește Aventura

Dacă OMODA este despre stil urban, JAECOO 7 este despre putere rafinată. Acest SUV combină estetica clasică, impunătoare, cu capabilități off-road de ultimă generație.

Sistem ARDIS Avansat: Indiferent de motorizarea aleasă, JAECOO 7 vine cu sistemul inteligent ARDIS (All Road Drive Intelligent System) care adaptează tracțiunea și setările motorului instantaneu la 7 tipuri de teren.

Calitate „Beyond Classic”:Interiorul este un sanctuar de liniște, cu geamuri laminate pentru o antifonare excepțională, materiale soft-touch, piele de calitate superioară și un plafon panoramic imens care amplifică senzația de spațiu.

OMODA 9 – Nava Amiral

OMODA 9 este un SUV de lux, care redefinește segmentul premium. Este modelul care demonstrează cel mai clar angajamentul mărcii pentru calitate excepțională.

Confort Suprem:OMODA 9 oferă o senzație de plutire datorită suspensiei active (CDC – Continuous Damping Control), care ajustează automat amortizarea în funcție de suprafața drumului, asigurând cel mai înalt nivel de confort în Craiova și pe autostradă.

Finisaje de Lux:Spațiu generos, materiale de înaltă calitate (piele, lemn) și dotări executive (masaj, ventilație, sistem audio premium) poziționează OMODA 9 direct în vârful clasei sale.

De ce Dream Cars? Siguranță și Tradiție

Achiziția unui model OMODA sau JAECOO de la Dream Cars vine cu pachetul complet de liniște sufletească:

Garanție Extinsă: 7 ani de garanție (sau 150.000 km), o dovadă a fiabilității noilor modele.

Expertiză Locală: Service autorizat în Craiova, cu tehnicieni instruiți special pentru diagnosticarea sistemelor electrice și hibride.

Parteneriat de Încredere:O companie care a rezistat și a crescut timp de 15 ani este o garanție că veți avea un partener de dialog și peste alți 10 ani.

Vino să testezi viitorul!

Vă invităm la showroom-ul Dream Cars din Carcea, str. Aeroportului Nr. 280 pentru a compara și testa personal versatilitatea modelelor OMODA JAECOO.