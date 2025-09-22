Aeroportul Internațional Craiova se pregătește de o expansiune semnificativă — Cinci noi destinații regulate și consolidarea legăturilor cu Europa

Wizz Air și Aeroportul Craiova au anunțat extinderea rețelei de zboruri regulate cu patru rute noi din octombrie 2025 către Franța, Italia, Grecia și Spania.

Noile rute lansate de Wizz Air de la Craiova (începând din sezonul de iarnă / octombrie 2025 și primăvara 2026) includ:

Craiova – Napoli

Craiova – Atena

Craiova – Paris-Beauvais

Craiova – Barcelona (El Prat)

Tarifele inițiale pentru aceste rute încep de la ~ 99 RON (≈ 19,99 EUR) si sunt deja disponibile pe www.wizzair.com.

Aceste rute se adaugă rețelei existente pe care Wizz Air o operează din Craiova, ajungand astfel la 14 destinatii, făcând parte dintr-o strategie de extindere pentru sezonul de iarnă 2025. Extinderea retelei de destinatii va permite locuitorilor Olteniei, dar și regiunilor limitrofe, să călătorească mai ușor în destinații turistice sau de afaceri, reducând nevoia de a tranzita prin București.

În plus, Animawings deschide o legătură regulată cu Istanbulul, din 3 Octombrie in fiecare luni si vineri. Dar călătoria nu se oprește aici! Din Istanbul ai acces la o rețea impresionantă de conexiuni către destinații din întreaga lume: New York • Maldive • Bangkok • Singapore • Tokyo • Bali și multe altele! Biletele sunt deja disponibile in aplicatia Animawings sau pe www.animawings.com

Noile rute anunțate de Aeroportul Internațional Craiova marchează un pas important în consolidarea regiunii drept un punct aerian semnificativ în România. Zborurile către capitalele culturale sau metropole turistice — Paris, Atena, Barcelona, Napoli sau Istanbul — combină oportunități pentru turiști, comunitatea de afaceri și locuitorii locali. Dacă aceste rute se vor menține și evolua pozitiv, Craiova ar putea să devină unul dintre hub-urile regionale cu cele mai dinamice rute externe din sud-vest.