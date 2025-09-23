Craiova: Spectacol aniversar „Tinerețe, văd cum pleci“ pe acorduri muzicale

Secția Folclor „Maria Tănase“ prezintă spectacolul „Tinerețe, văd cum pleci“, miercuri, 22 octombrie, de la ora 19:00. Evenimentul va avea loc pe scena sălii „Amza Pellea“ a Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova.
Vor fi sărbătoriți prin cântec, joc și voie bună, la 25 de ani de activitate artistică, pe îndrăgiții interpreți de muzică populară: Liliana Popa și Marius Măgureanu. Sunt două voci reprezentative ale folclorului românesc și ale Secției Folclor „Maria Tănase“ a Teatrului Colibri.
Colegi de breaslă și prieteni ai celor doi interpreți se reunesc pe scenă să îi sărbătorească într-un spectacol ce îmbină tradiția cu emoția unui parcurs artistic remarcabil.
Invitați speciali sunt:
- Maria Ghinea,
- Nuți și Vasile Tapotă Lătărețu,
- Carmen Popovici Dumbravă,
- Marius Ciprian Pop,
- Alexandra Bleajă,
- Ceata lui Cosmin Streață,
- Luiza Turcu,
- Alex Golfin,
- Răzvan Măgureanu,
- Alexandru Lilea,
- Alin Milică,
- Ansamblul de dans popular „Maria Tănase“ al Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj.
Le vor fi alături colegii de la Secția Folclor „Maria Tănase“ a Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri Craiova:
- Mariana Ionescu Căpitănescu,
- Constantin Enceanu,
- Lavinia Bîrsoghe,
- Aneta Şişu,
- Manuela Motocu,
- Liviu Dică,
- Cristian Bănăţeanu.
Coregrafia este semnată de Ionel Garoafă, iar spectacolul va fi prezentat de Codruța Ivona Florescu. Acompaniamentul spectacolului va fi asigurat de Orchestra Secției Folclor „Maria Tănase“ a Teatrului Colibri Craiova. Conducerea muzicală îi aparține lui Ion Cristian Munteanu.
Citește și: (VIDEO) Un bărbat din Craiova, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție