Craiova: Spectacol aniversar „Tinerețe, văd cum pleci“ pe acorduri muzicale

Secția Folclor „Maria Tănase“ prezintă spectacolul „Tinerețe, văd cum pleci“, miercuri, 22 octombrie, de la ora 19:00. Evenimentul va avea loc pe scena sălii „Amza Pellea“ a Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova.

Vor fi sărbătoriți prin cântec, joc și voie bună, la 25 de ani de activitate artistică, pe îndrăgiții interpreți de muzică populară: Liliana Popa și Marius Măgureanu. Sunt două voci reprezentative ale folclorului românesc și ale Secției Folclor „Maria Tănase“ a Teatrului Colibri.

Colegi de breaslă și prieteni ai celor doi interpreți se reunesc pe scenă să îi sărbătorească într-un spectacol ce îmbină tradiția cu emoția unui parcurs artistic remarcabil.

Invitați speciali sunt:

Maria Ghinea,

Nuți și Vasile Tapotă Lătărețu,

Carmen Popovici Dumbravă,

Marius Ciprian Pop,

Alexandra Bleajă,

Ceata lui Cosmin Streață,

Luiza Turcu,

Alex Golfin,

Răzvan Măgureanu,

Alexandru Lilea,

Alin Milică,

Ansamblul de dans popular „Maria Tănase“ al Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj.

Le vor fi alături colegii de la Secția Folclor „Maria Tănase“ a Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri Craiova:

Mariana Ionescu Căpitănescu,

Constantin Enceanu,

Lavinia Bîrsoghe,

Aneta Şişu,

Manuela Motocu,

Liviu Dică,

Cristian Bănăţeanu.

Coregrafia este semnată de Ionel Garoafă, iar spectacolul va fi prezentat de Codruța Ivona Florescu. Acompaniamentul spectacolului va fi asigurat de Orchestra Secției Folclor „Maria Tănase“ a Teatrului Colibri Craiova. Conducerea muzicală îi aparține lui Ion Cristian Munteanu.

