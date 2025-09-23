(VIDEO) Un bărbat din Craiova, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

Un bărbat de 47 de ani din Craiova, bănuit de săvârșirea a două infracțiuni de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție, a fost reținut.

Pe 22 septembrie, în jurul orei 14:20, dispeceratul SIME din cadrul IPJ Dolj a transmis o alertă, după ce sistemul de monitorizare electronică a semnalat încălcarea restricțiilor impuse. Polițiștii l-au depistat pe bărbat pe bulevardul Decebal, la o distanță mai mică de 200 de metri de soția sa, de 39 de ani. Bărbatul încălca astfel ordinul de protecție emis de instanță pe 15 septembrie 2025, valabil pentru 11 luni.

De asemenea, acesta este bănuit că și la 4 ianuarie 2025 ar fi încălcat un ordin de protecție anterior, apropiindu-se din nou de soția sa.

Sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Azi, el urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

