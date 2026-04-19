Otravă pentru şobolani găsită într-un borcan de hrană pentru bebeluşi

Poliția din Austria a anunțat sâmbătă seară că într-un borcan de hrană pentru bebeluși marca HiPP a fost găsită otravă pentru șobolani. Produsul fusese retras anterior din peste 1.000 de supermarketuri SPAR din țară din cauza unor temeri legate de siguranță, potrivit Reuters.

Poliţia din landul Burgenland a precizat într-un comunicat că o probă dintr-un borcan de 190 de grame de hrană pentru bebeluşi ”Morcovi şi cartofi”, raportat de un client, a fost testată în laborator şi a ieşit pozitivă pentru otravă de şobolani.

Compania HiPP a declarat sâmbătă că nu poate exclude posibilitatea ca o substanţă periculoasă să fi fost introdusă în produs şi că borcanele ”HiPP Vegetable Carrot with Potato” ar fi putut fi manipulate.

Potrivit poliţiei, borcanele suspecte aveau un autocolant cu un cerc roşu pe partea inferioară şi un capac deja deschis, deteriorat sau fără sigiliul de siguranţă ori prezentau un miros neobişnuit.

HiPP suspectează o intervenție criminală

HiPP a afirmat că, potrivit informaţiilor disponibile în prezent, situaţia ar fi rezultatul unei intervenţii criminale externe care a afectat canalul de distribuţie SPAR Austria.

Un purtător de cuvânt al lanţului de supermarketuri SPAR a declarat că retragerea produsului este o măsură de precauţie şi că aceasta afectează aproximativ 1.500 de magazine din Austria, fără impact asupra altor ţără.

SPAR şi HiPP le-au recomandat clienţilor să nu consume conţinutul borcanelor cumpărate din magazinele SPAR din Austria şi au precizat că produsele returnate vor fi rambursate integral, notează ȘtirileProTv.

