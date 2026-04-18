Juniorii echipei Steaua București au ajuns la spital, în Arad, cu toxiinfecție alimentară. Juniorilor le-a fost rău și au fost transportați la spitalul din Arad. Ei participau la un turneu, transmite Mediafax.

24 de copii de la echipa de juniori a clubului Steaua București au ajuns la secția de urgențe din cadrul Spitalului Județean Arad, potrivit publicației Special Arad. Copiilor li s-a făcut rău având simptomele toxiinfecției alimentare.

Juniorii ecipei Steaua București au mâncat la un hotel

Tinerii jucători au fost cazați la Casa Armatei. Delegația este compusă din două echipe de fotbal: U15 și U 16, care ambele au fost învinse la Arad de echipele similare de la UTA, au mâncat la Hotelul President din Arad și apoi au acuzat stare de rău, notează Special Arad.

Ei au stare de greață și diaree și au primit tratament de la medicii arădeni. Se pare că starea lor nu este gravă și vizita la spital a fost o măsură de precauție deoarece echipa se pregătește să plece spre București.

