Caz șocant în țară! Un bărbat a decedat după ce s-a tăiat cu o drujbă

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, a decedat, sâmbătă, după ce, în timp ce se afla într-o anexă a locuinței, s-ar fi tăiat cu o drujbă, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

‘La data de 18 aprilie, în jurul orei 16:15, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 73 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că fiul ei s-ar fi tăiat cu drujba. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce se afla într-o anexă a locuinței, s-ar fi tăiat cu o drujbă, provocându-și leziuni incompatibile cu viața‘, se menționează într-un comunicat transmis de IPJ Alba.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările sunt continuate pentru ucidere din culpă.

