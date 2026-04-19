Ziua de duminică aduce vreme destul de bună, cu soare în majoritatea zonelor. În regiunile sudice, în centru și în est, dar și pe la munte, se mai adună norii și s-ar putea să plouă slab. Temperaturile se vor situa între 15…16 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade în Oltenia.

Începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi plăcută, cu soare, dar și câțiva nori de ploaie. Temperaturile, un pic mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 19 grade. În Moldova sudică și în nordul Munteniei, se mai adună norii și vor aduce câteva averse slabe. În cea mai mare parte a zilei, însă, se anunță vreme bună, soare și un vânt ceva mai activ. Vedem soarele și în nordul Moldovei și în Bucovina. Se încălzește ușor și se vor înregistra cel mult 17 grade Celsius.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se anunță o zi frumoasă, cu mult soare, câțiva nori și până la 20 de grade în Maramureș. La noapte apar și pe aici câteva ploi. În Transilvania se anunță vreme bună, în ansamblu. S-ar putea să ploua slab în unele zone, iar la munte, la altitudini mari, trecător, vor fi precipitații mixte. Se încălzește ușor și se ating 21 de grade la Alba Iulia, notează StirileProTv.

Vreme de primăvară în Oltenia

În Oltenia predomină vremea frumoasă, cu temperaturi puțin mai ridicate decât ieri. Norii apar destul de rar, iar amiaza ne aduce maxime în jur de 24 de grade, valori mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

Și în sudul țării se anunță soare și atmosferă plăcută, însă vin și câteva ploi slabe, izolate, în zonele deluroase din Muntenia. Se încălzește ușor și la amiază vor fi 21 de grade în Lunca Dunării.

În București predomină vremea frumoasă. Mai apar câțiva nori pe parcursul zilei, însă șansele de ploaie vor fi foarte reduse. Vântul nu pune probleme și, după prânz, se vor înregistra în jur de 20 de grade.

