Bărbat de 60 de ani, găsit carbonizat în propria casă

De Tiberiu Cocora

Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani și-a pierdut viața în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce locuința sa din localitatea Viișoara, județul Mureș, a fost cuprinsă de flăcări.

Pompierii chemați să intervină l-au găsit carbonizat în interiorul casei, informează ISU Mureș.

Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 01:30, iar la fața locului s-au deplasat pompierii militari de la Detașamentul Târnăveni. Incendiul se manifesta violent pe o suprafață de circa 40 de metri pătrați. „Din nefericire, în interiorul locuinței a fost găsită o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 60 de ani, carbonizată”, a precizat sursa citată.

Pentru lichidarea focului au fost mobilizate o autospecială de stingere de la ISU Mureș, precum și forțe în sprijin de la ISU Sibiu – o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea focului deschis în spații închise, mai exact o lumânare lăsată aprinsă.

