Un bărbat recalcitrant a fost reținut după ce a distrus mai multe geamuri și un autoturism

La data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 18:35, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că în urma unui conflict spontan petrecut pe strada Ioan Budai Deleanu din municipiu și pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un bărbat, de 54 de ani, din Târgu Jiu, ar fi distrus prin lovire cu un obiect contondent, mai multe geamuri și elemente de caroserie ale unui autoturism, care îi aparținea unui bărbat de 64 de ani, din aceeași localitate.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, față de bărbatul de 54 de ani au fost extinse cercetările și pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice și a fost luată măsura preventivă a reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

