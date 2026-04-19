Gest șocant la școală! O profesoară a tăiat părul a două eleve pentru „a se face înțeleasă”

O profesoară dintr-o școală gimnazială din Mestre, Italia, a tăiat părul a două eleve în timpul orei, în fața colegilor, după o întrebare legată de un exercițiu. Incidentul a declanșat reacții din partea părinților și o anchetă internă a școlii.

Eleva nu a apucat nici măcar să termine întrebarea, pentru că într-o clipă profesoara s-a apropiat de ea, a scos o foarfecă din buzunar și i-a tăiat o șuviță de păr de aproximativ zece centimetri, relatează ilgazzettino.it. Gestul a fost brusc și s-a petrecut în fața întregii clase, care a rămas fără reacție.

Profesoara s-a îndreptat apoi către o altă elevă, care se ridicase speriată, și i-a tăiat și ei o șuviță de păr, în același mod rapid.

Mobilizarea părinților a dus la deschiderea unei anchete interne

După cele două episoade, situația postului său a devenit incertă, în condițiile în care părinții elevilor s-au mobilizat, iar școala a deschis o anchetă internă pentru a stabili exact circumstanțele în care s-au produs aceste două incidente.

Conducerea școlii nu a făcut, deocamdată, declarații, deși cazul este cunoscut în cadrul instituției.

Cele două eleve au rămas afectate de incident și de faptul că acesta s-a produs în fața colegilor.

După ce au fost demarate verificările interne, profesoara ar fi confirmat cele întâmplate, afirmând că „a exagerat” și că a acționat „pentru a se face mai bine înțeleasă”.

Citește și: Otravă pentru şobolani găsită într-un borcan de hrană pentru bebeluşi





