În această dimineață, polițiști din cadrul Poliției municipiului Calafat au fost sesizați cu privire la faptul că pe DJ 561 A a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că un bărbat, de 78 de ani, din comuna Unirea, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 561 A, în afara localității Dobridor, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă, intrând în coliziune cu un cap de tractor ce se afla parcat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, din păcate, bărbatul de 78 de ani a decedat.

Cadavrul victimei urmează a fi depus la morgă, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Citește și: Caz șocant în țară! Un bărbat a decedat după ce s-a tăiat cu o drujbă







