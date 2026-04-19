Adrian Câciu: „PSD nu mai poate face parte dintr-o coaliție care îl susține pe Bolojan! Pa, Bolojan!“

Deputatul PSD Adrian Câciu afirmă că Partidul Social Democrat nu mai poate face parte dintr-o coaliție care îl susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

‘PSD nu mai poate gira incompetența unui individ care lovește în oameni și în economie. Așa cum nu poate gira nici incompetența purtătorului de cuvânt al Guvernului care crede că volumul se măsoară în centimetri pătrați. Am dat, de-a lungul timpului, zeci de motive pentru care nu se mai poate continua așa’, scrie deputatul, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Adrian Câciu: „Pa, Bolojan!“

El precizează că, dacă liberalii doresc continuarea coaliției de guvernare cu PSD, atunci Guvernul nu mai poate fi condus de Ilie Bolojan.

‘Renunțati la Bolojan, țara nu stă într-un singur om! PSD va guverna pentru oameni! Vreți și voi să guvernați pentru oameni? Sau doar pentru consultanți și multinaționale? Oglinda e la voi! Dar și reflectoarele sunt pe voi! Hai, ca puteți! Pa, Bolojan!’, adaugă fostul ministru al Finanțelor.

Potrivit acestuia, coaliția ar trebui să continue cu un program economic care să ‘repare’ economia și care să combată erodarea puterii de cumpărare a cetățenilor.

‘Aveți varianta să vă faceți propria coaliție, fără PSD! Nu puteți? De fapt, asta e realitatea! Dacă nu puteți, renunțați la Bolojan! Este atât de simplu! Asta e realitatea și asta vrea poporul! A, da, evident, dacă pleacă Bolojan, pleacă și sinecuriștii, asta, da, e evident. Dar, uite, e posibil ca PNL sa aibă, în sfârșit, miniștri în guvern! Nu reperiști sau mai știu eu ce surogate politice‘, mai scrie Câciu.

Citește și: Iran ameninţă Marina americană: „Va primi o lovitură dură dacă ne atacă navele!“





