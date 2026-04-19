Trump: „Iranul ‘nu ne poate șantaja’ închizând din nou strâmtoarea Ormuz“

Președintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că nu se va lăsa intimidat de blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, în contextul în care Teheranul a reinstituit blocada asupra acestei căi navigabile esențiale după ce Donald Trump a refuzat să o ridice pe cea pe care o instituise asupra porturilor iraniene, relatează dpa.

Teheranul se comportă astfel de ani de zile și ‘nu ne pot șantaja’, a declarat președintele sâmbătă, în fața jurnaliștilor, la Casa Albă.

Trump a subliniat că ambele părți se află încă în negocieri.

‘Discutăm cu ei și, știți, adoptăm o poziție fermă’, a spus el, adăugând că ‘vom avea niște informații până la sfârșitul zilei’.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și Donald Trump anunțaseră vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea petrolierelor și a navelor comerciale. La mai puțin de 24 de ore, comandamentul forțelor armate iraniene a revenit asupra acestei decizii. Motivul invocat a fost blocada americană asupra porturilor iraniene, care continuă.

Citește și: Decizie majoră, luni, în PSD. Grindeanu: „În situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”