Cadavrul tinerei plecată să se întâlnească cu partenerul ei și dispărută de două săptămâni a fost găsit în râul Mureș

Cadavrul unei tinere de 28 de ani, care a dispărut în urmă cu două săptămâni din Arad, a fost găsit în râul Mureș. Victima a fost dată dispărută de familie după ce a plecat către iubitul său și nu s-a mai întors.

„Trupul neînsuflețit a fost descoperit în zona localității Pecica, pe râul Mureș, după mai bine de două săptămâni de căutări. Vorbim despre o femeie de 28 de ani, care a dispărut undeva la începutul lunii aprilie. Conform apropiaților, aceasta ar fi mers la o petrecere în seara care a dispărut.

Ea s-ar fi întâlnit cu mai mulți prieteni, iar ulterior s-ar fi văzut cu iubitul ei. După acel moment, însă, nu se știe exact unde s-a dus. În urmă cu două zile însă, ancheta a luat o nouă turnură, după ce mai multe obiecte vestimentare au fost găsite lângă râul Mureș. Vorbim despre o poșetă și mai multe haine. Ulterior, niște pescari au văzut trupul neînsuflețit și au sunat la numărul de urgență, iar pompierii au ajuns la fața locului. Ei au recuperat cadavrul, care a fost trimis la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Cauza exactă a morții urmează a fi stabilită“, au spus cei de la Antena3CNN.

Poliția anchetează cazul.

